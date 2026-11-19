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تعرض مزودو خدمات خارجيون يعملون مع شركتَي "فيزا" و"ماستركارد" وبنك "جيه بي تشيس" لهجمات إلكترونية أدت إلى تسريب بيانات تخص آلاف العملاء، وسط مخاوف متزايدة بشأن أمن المعلومات لدى المؤسسات المالية الكبرى.وأكدت المؤسسات الثلاث، الخميس، أن الهجمات لم تستهدف أنظمتها الأساسية أو شبكات المدفوعات، مشددة على عدم وجود أدلة على اختراق أرقام البطاقات المصرفية أو بيانات المعاملات المالية.وأوضح بنك "جيه بي مورغان" أن المعلومات التي يُحتمل تعرضها للاختراق تشمل أسماء بعض العملاء وعناوين بريدهم الإلكتروني، مؤكداً أنه سيتواصل مباشرة مع المتضررين.وأعلنت مجموعة قرصنة تُعرف باسم "إن زيرو إن" مسؤوليتها عن تسريب البيانات، مدعية حصولها على سجلات مرتبطة بحملات تسويقية وتواصل مع حاملي البطاقات.وبحسب مراجعة أجرتها وكالة " "، تضمنت البيانات المنشورة أكثر من 16 ألف عنوان بريد إلكتروني لعملاء، بعضها مرفق بأرقام هواتف ورموز بريدية، إلا أن الوكالة لم تتمكن من التحقق بصورة مستقلة من صحة هذه المعلومات.من جهتها، أوضحت "فيزا" أن الهجوم طال مزود خدمات خارجياً في منطقة ، من دون التأثير على أنظمتها الداخلية أو بيانات المدفوعات.أما "ماستركارد"، فأكدت أن الاختراق أدى إلى كشف عدد محدود من عناوين البريد الإلكتروني المرتبطة بأحد برامج المزايا، مشيرة إلى احتواء الحادثة واستمرار خدماتها بصورة طبيعية.وانعكست المخاوف على أسهم المؤسسات الثلاث في بورصة ، إذ تراجع سهم "فيزا" بنحو 2.6%، و"ماستركارد" بنسبة 2%، و"جيه بي مورغان" بنحو 1% خلال تعاملات الخميس.وتزامن الهجمات مع أعطال تقنية شهدتها مؤسسات أميركية خلال الأيام الماضية، بينها خدمات مصرفية ورقمية، من دون ثبوت وجود صلة بين تلك الأعطال والهجمات الإلكترونية.وتسلّط الحادثة الضوء على المخاطر الأمنية المرتبطة باعتماد المؤسسات المالية الكبرى على شركات خارجية لإدارة بيانات العملاء، حتى عندما تبقى أنظمتها المصرفية الأساسية محمية.