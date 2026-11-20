تراجعت العملة المشفرة الأكبر في العالم "بتكوين" إلى ما دون مستوى 60 ألف دولار، اليوم الجمعة، للمرة الأولى منذ الماضي، في ظل موجة بيع واسعة طالت الأصول عالية المخاطر، بالتزامن مع تراجع أسهم التكنولوجيا وتصاعد مخاوف المستثمرين بشأن تقييمات شركات .

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وبحسب بيانات نقلتها وكالة " "، انخفضت بتكوين بنسبة 3.08% إلى نحو 59,610 دولارات، في واحدة من أبرز موجات التراجع التي شهدتها العملة خلال الأشهر الأخيرة.



وسجلت صناديق بتكوين المتداولة في تدفقات خارجة بنحو 582 مليون دولار في 19 تشرين الثاني، في إشارة إلى تراجع الطلب الاستثماري.



وامتدت موجة البيع في أسهم شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي إلى سوق العملات المشفرة، مع تزايد المخاوف بشأن ارتفاع تقييمات الشركات.



وأدى ارتفاع الدولار وتزايد توقعات تشديد السياسة النقدية إلى تقليل الأصول المضاربية، ومنها العملات المشفرة.



ولا يقتصر التراجع على بتكوين؛ إذ امتدت الخسائر إلى عملات مشفرة أخرى، وسط تراجع شهية المستثمرين للمخاطرة وخروج سيولة من صناديق الاستثمار المرتبطة بالأصول الرقمية.

