تراجع تفوق على في التأثير على مجريات الأحداث الدولية إلى أدنى مستوياته منذ عام 2018، في ظل تداعيات الحرب على والنهج الأميركي الأحادي، اللذين أضعفا نفوذ العسكري والدبلوماسي، وفق تقرير حديث.

وسجّل مؤشر "القوة الشاملة" للولايات المتحدة 78.9 نقطة في أحدث إصدار من مؤشر القوة الآسيوية الصادر عن معهد "لوي" (Lowy Institute)، ما قلّص الفارق بينها وبين الصين إلى أدنى مستوى منذ إطلاق المؤشر قبل ثماني سنوات.

وباتت بكين تتقدم على واشنطن بفارق واضح في مجالي العلاقات الدبلوماسية والنفوذ الاقتصادي، فيما تراجع التفوق العسكري الأميركي في آسيا بصورة ملحوظة، نتيجة استنزاف الحرب لمخزونات الأسلحة الأميركية وتحويل جزء من تركيز القوات إلى منطقة .

تراجع النفوذ الأميركي في آسيا

ويعرّف معهد "لوي" القوة الشاملة بأنها قدرة التأثير في محيطها الخارجي وتوجيه سلوك الدول والجهات الأخرى. ويستند المؤشر إلى متوسط مرجّح لثمانية معايير تقيس عناصر القوة المختلفة، من بينها الإمكانات الاقتصادية والعسكرية والنفوذ الثقافي.

وأشار هانتر مارستون وجاك ساتو، في التقرير، إلى أن الفجوة بين الولايات المتحدة والصين في القدرات العسكرية تقلّصت إلى أضيق مستوياتها على الإطلاق.

وأوضحا أن التحديث العسكري المتواصل في الصين أسهم في تعزيز قوتها الشاملة، بالتزامن مع تطوير قدراتها في مجال الحرب البحرية، ولا سيما ما يتعلق بفرض السيطرة على البحار ومنع الخصوم من الوصول إليها. كما لا تزال بكين تتمتع بتفوق كبير على واشنطن في مجال الصواريخ الأرضية والقوات البرية.

تقارب اقتصادي وتراجع

وعلى الصعيد الاقتصادي، باتت قدرات البلدين متقاربة إلى حد كبير، في حين شهد النفوذ الدبلوماسي الأميركي أكبر تراجع له على الإطلاق، في أعقاب الهجوم على إيران وسلسلة من القرارات السياسية الأخرى، شملت فرض الرسوم الجمركية والتراجع عن الالتزامات تجاه منظمات دولية، من بينها .

وفي ترتيب الدول الآسيوية ضمن مؤشر القوة، حلّت في المركز الثالث، بعدما حسّنت نتيجتها خلال عام 2026، مدفوعة بتقييمات إيجابية للدبلوماسية التي ينتهجها رئيس الوزراء ناريندرا مودي، إلى جانب عوامل أخرى.