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يواصل المستهلك الأميركي دعم نمو اقتصاد ، رغم ارتفاع معدلات التضخم وتكاليف الاقتراض وتزايد الأعباء المالية على الأسر، وسط مخاوف بشأن استدامة الإنفاق في ظل تراجع المدخرات وارتفاع الديون إلى 18.8 تريليون دولار.ويشكّل الإنفاق الاستهلاكي نحو ثلثي الناتج المحلي الإجمالي الأميركي، ما يجعله أحد أبرز محركات النمو الاقتصادي والاستثمار والتوظيف.وبحسب بيانات مكتب التحليل الاقتصادي الأميركي، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي خلال آب الماضي بنسبة 0.9%، أي ما يعادل 190.8 مليار دولار، فيما زاد الدخل المتاح بعد الضرائب بنسبة 0.3% فقط، وسجّل الدخل الحقيقي استقراراً بعد احتساب التضخم.في المقابل، انخفض معدل الادخار الشخصي من 4.6% في إلى 4.1% في آب، بالتزامن مع استمرار الضغوط المالية الناجمة عن ارتفاع الأسعار والفوائد.وأظهرت بيانات الاحتياطي في أن ديون الأسر بلغت 18.8 تريليون دولار بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، بينها 1.26 تريليون دولار مستحقات بطاقات ائتمانية و1.71 تريليون دولار قروض سيارات، مع استمرار ارتفاع معدلات التعثر الجديدة في السداد.ويعزو خبراء اقتصاديون صمود الاستهلاك جزئياً إلى مكاسب الأسهم والعقارات التي استفادت منها الأسر الأكثر ثراءً، إذ تستحوذ الشريحة الأعلى دخلاً، البالغة 10% من الأسر، على نحو 28% من الإنفاق الاستهلاكي.ويحذّر الخبراء من أن تراجع قد يدفع هذه الأسر إلى تقليص مشترياتها، بما ينعكس سلباً على أرباح الشركات والتوظيف والاستثمار، خصوصاً مع ارتفاع التضخم السنوي إلى 3.7% في أيلول الماضي.ورغم الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي، يستبعد خبراء قدرتها على تعويض أي تراجع واسع في الاستهلاك، ما يجعل استمرار النمو الاقتصادي الأميركي مرهوناً بتحسّن القدرة الشرائية واستقرار سوق العمل.