ارتدّت العقود الآجلة للذهب من مستوى 3,453.80 دولاراً للأونصة إلى نحو 3,601 دولار في 25 تشرين الثاني، متجاوزة مستوى اليومي الأول عند 3,598 دولاراً، لتعود إلى نطاق مقاومة يمتد نحو المتوسط الأسبوعي لمؤشر "VC PMI" عند 3,640 دولاراً، بحسب تحليل فني نشره موقع "إنفستنغ دوت كوم".

وأشار التحليل إلى أن الحفاظ على مستوى 3,598 دولاراً سيُبقي هذا المحور الأسبوعي في دائرة الاستهداف، فيما سيفتح الاختراق المستدام فوق 3,640 دولاراً الطريق نحو المقاومة اليومية الثانية عند 3,660 دولاراً، ثم أعلى مستوى على عند 3,759.50 دولاراً، فالمقاومة الأسبوعية عند 3,779 دولاراً، مع مستوى مرجعي عند 3,814.80 دولاراً.

سيناريو التراجع

في المقابل، إذا تراجع دون 3,598 دولاراً وعجز عن استعادته، يصبح المتوسط اليومي عند 3,511 دولاراً الهدف الأول للهبوط، وكسره سيعيد التركيز إلى القاع عند 3,453.80 دولاراً ومستوى الدعم اليومي عند 3,449 دولاراً، فيما قد يدفع استمرار الضعف الأسعار نحو الدعم الأسبوعي عند 3,377 دولاراً والمستوى المرجعي عند 3,368.60 دولاراً. ولفت التحليل إلى أن مؤشر "MACD" على فاصل 15 دقيقة كان قريباً من الصفر بعد الارتداد، ما يجعل الاستمرار فوق المقاومة الاختبار المباشر.

مواعيد الدورات الزمنية

واستناداً إلى 28 أيلول 2026 نقطة ارتكاز، حلّ عدّ الـ30 يوماً في 28 تشرين الأول، فيما يحلّ عدّ الـ60 يوماً في 27 تشرين الثاني، والـ90 يوماً في 27 كانون الأول، على أن تحلّ عدّات الـ180 والـ270 والـ360 يوماً في 27 آذار و25 حزيران و23 أيلول 2027. ونبّه التحليل إلى ضرورة مراقبة ما إذا كان الذهب سيحافظ على 3,598 دولاراً حول 27 تشرين الثاني، مؤكداً أن هذه المواعيد تحدد نوافذ لرصد تغيّر الزخم، ولا تحمل بحد ذاتها إشارة إلى الاتجاه.

مربع التسعة

ووفق طريقة "مربع التسعة" انطلاقاً من 3,453.80 دولاراً، تبرز مستويات مرجعية صعودية عند 3,512.82 و3,602.29 و3,632.36 و3,662.55 دولاراً، يتقاطع أولها مع المتوسط اليومي وآخرها مع المقاومة اليومية الثانية.

العوامل الأساسية

وأشار التحليل إلى أن توقعات للربع الثالث تعتبر الطلب على صناديق الذهب المتداولة ومشتريات البنوك المركزية عاملي دعم، فيما قد يضغط ارتفاع عوائد السندات وقوة الدولار على المعدن الأصفر، مقابل استمرار الطلب الاستثماري بفعل الغموض المالي والمخاطر الجيوسياسية.

وأكد الموقع أن التقرير لأغراض تعليمية ولا يشكّل نصيحة استثمارية، وأن المستويات الفنية وتوقعات الدورات مجرد تقديرات.