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أبلغت شركة " " "هيئة مكافحة الاحتكار " بخططها للاستحواذ على "إيماج"، الشركة الألمانية المتخصصة في أنظمة التصنيع، وفقاً لما أوردته عدة وسائل إعلام، من بينها صحيفة "هاندلسبلات" الاقتصادية وهيئة البث "إس دبليو آر" ومجلة "فيرتشافتس فوخه" الاقتصادية.يقع المقر لشركة "إيماج" بالقرب من ، وهي تصنع آلات تُستخدم في إنتاج للروبوتات الشبيهة بالبشر.كما توفر الشركة مكونات لقطاع الروبوتات الشبيهة بالبشر الناشئ، ما قد يجعل الاستحواذ المقترح مرتبطاً بطموحات "تسلا" في مجال الروبوتات.وأفادت التقارير يوم الجمعة بأن تفاصيل الصفقة، بما في ذلك قيمتها وشروطها، لم تتضح بعد.وكانت "إيماج" قد تأسست عام 1867 وتعمل بشكل رئيسي في تصنيع أدوات وآلات الخراطة والطحن وقطع التروس لقطاع السيارات، كما تصنع معدات ومكونات لأنظمة الدفع والمفاصل في الروبوتات الشبيهة بالبشر.