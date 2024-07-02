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صحة
فاكهة لذيذة تساعد في مقاومة حب الشباب.. أضيفوها الى مائدتكم
Lebanon 24
02-07-2024
|
23:00
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شدد خبراء الصحة على أن اعتماد نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات الطازجة، يمكن أن يساعد في الحد من ظهور البثور وحب الشباب؛ الا أن فاكهة واحدة شائعة تقدم فائدة غير متوقعة للبشرة، وهي الفراولة.
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وتحتوي الفراولة على مضادات الأكسدة المعروفة باسم البوليفينول، بالإضافة إلى المعادن، مثل المنغنيز والبوتاسيوم، وكذلك فيتامين C المعروف بخصائصه المضادة للالتهابات.
ووفقاً لـHealthline، تساعد الفراولة في تقليل بعض الالتهابات المرتبطة بحب الشباب.
وتنصح هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية بأن البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 19 عاما يحتاجون إلى 40 ملغ من فيتامين C يوميا، ما يجعل وعاء صغير من الفراولة كافيا.
كما تحتوي أوراق الفراولة على العديد من الخصائص المفيدة لصحة البشرة، لذا فإن إعداد الشاي بأوراق الفراولة يعد طريقة رائعة لتزويد الجسم بجميع الفيتامينات والمعادن الضرورية للبشرة.
وبالإضافة إلى ذلك، تساعد الفراولة على تخفيف نسبة السكر في الدم. كما تحتوي على مركبات نباتية وقائية أظهرت نتائج واعدة في المساعدة في إدارة بعض آثار مرض السكري من النوع الثاني.
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