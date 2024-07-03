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صحة

"صيام الماء".. شاب يوثّق كيف خسر 13 كغ خلال 21 يوما (فيديو)

Lebanon 24
03-07-2024 | 01:05
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استعرض شاب من كوستاريكا رحلته خلال محاولته خسارة وزنه عن طريق الماء، إذ اكتسب شعبية كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد تمكنه من خسارة 13 كيلو غراما في 21 يومًا عن طريق اتباع "صيام الماء".

وشارك أديس ميلر، تجربته في مقطع فيديو على منصة يوتيوب، وقال خلاله "في وقت سابق من هذا العام، شرعت في صيام الماء لمدة 21 يومًا في كوستاريكا. لقد غيرت هذه التجربة حياتي، وأنا متحمس لمشاركة بعض اللحظات الثمينة من رحلتي".
 
وقال، إنه كان مرتاحًا لفكرة أنه إذا اضطر إلى التوقف، فسوف يفعل ذلك. وقال ميلر "في الأيام القليلة الأولى، شعرت وكأن جسدي يتعافى. وكانت بطني تقرقر كثيرا، وكنت متعبا"، مضيفا أن الأيام الأولى كانت صعبة، وكان يعاني من نقص الطاقة.
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وذكر أنه "كان يحتسي الماء باستمرار طوال اليوم". وفي البداية، كان يشرب أربعة لترات من الماء يوميًا، لكنه سرعان ما أدرك أنه بحاجة إلى المزيد من الماء؛ لأن بشرته أصبحت جافة وعيناه محتقنتين بالدماء عندما يستيقظ في الصباح. وقال، "أصبحت أضعف جسديا، ولذا كنت أواجه صعوبة في المشي".
 
لكنه تابع، إن اليوم الرابع عشر من "صيام الماء" كان "لحظة محورية" حيث "تغير كل شيء"، وادعى أنه تمكن من التواصل مع الطبيعة والشعور بالأشياء المحيطة به بطريقة لم يشعر بها من قبل.
 
وأضاف "عندما وصلت إلى اليوم التاسع عشر، أردت أن أصوم لفترة أطول. لم أكن جائعًا. شعرت بشعور لا يصدق. نشط روحانيًا. كان ذهني صافيًا للغاية. كان جسدي أضعف، ولكنني أصبحت أكثر نشاطاً".

وفي مناقشة فوائد الصيام، قال ميلر إنه كان يعاني من فيروس كورونا منذ فترة طويلة وفقدان حاسة الشم، وأنه "من خلال الصيام، تمكن من استعادة حاسة الشم وهو أمر لا يصدق" حسب وصفه، وأضاف أيضًا، أن سمعه تحسن وذاكرته أصبحت أفضل. (رائج)
 

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