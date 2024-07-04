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صحة
هذه العناصر الغذائية مهمة جداً لصحة القلب
Lebanon 24
04-07-2024
|
23:00
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اشارت مؤسسة القلب الألمانية إلى ان بعض العناصر الغذائية تتمتع بأهمية كبيرة لصحة القلب، على رأسها الأحماض الدهنية أوميغا 3.
وتقي الاوميغا 3 من تصلب الشرايين وعواقبه المتمثلة في الأزمات القلبية والسكتات الدماغية. وتتمثل مصادرها الغذائية في الأسماك الدهنية كالسلمون والماكريل والرنجة، مشيرة إلى أنه من الأفضل تناول الأسماك بمعدل مرتين في الأسبوع.
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أيضاً، يحتوي اللوز والجوز، وزيت بذور اللفت وزيت الكتان على الاوميغا 3.
وأضافت المؤسسة أن حمض الفوليك (فيتامين B9) يقي أيضاً من الإصابة بتصلب الشرايين، وتتمثل مصادره الغذائية في الخضراوات الخضراء مثل السبانخ والبروكلي.
وتساعد مضادات الأكسدة، خاصة مركبات الفلافونويد، في الوقاية من تصلب الشرايين، وتتمثل مصادرها الغذائية في التوت، لا سيما التوت الأزرق.
كذلك، تتمتع الألياف الغذائية بأهمية كبيرة لصحة القلب، وذلك بفضل تأثيرها الإيجابي على مستوى الكوليسترول بالدم.
وتتمثل مصادر الألياف الغذائية في الحبوب والبقوليات، مثل الفول، والبازلاء، والعدس، والشوفان.
إلى جانب التغذية الصحية، يمكن أيضاً الحفاظ على صحة القلب، من خلال المواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية، مع الإقلاع عن التدخين والخمر.
المصدر: ae24
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