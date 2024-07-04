Advertisement

صحة

هذه العناصر الغذائية مهمة جداً لصحة القلب

Lebanon 24
04-07-2024 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1219251-638557328050056742.jpg
Doc-P-1219251-638557328050056742.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اشارت مؤسسة القلب الألمانية إلى ان بعض العناصر الغذائية تتمتع بأهمية كبيرة لصحة القلب، على رأسها الأحماض الدهنية أوميغا 3.
 
 
وتقي الاوميغا 3 من تصلب الشرايين وعواقبه المتمثلة في الأزمات القلبية والسكتات الدماغية. وتتمثل مصادرها الغذائية في الأسماك الدهنية كالسلمون والماكريل والرنجة، مشيرة إلى أنه من الأفضل تناول الأسماك بمعدل مرتين في الأسبوع.
Advertisement


أيضاً، يحتوي اللوز والجوز، وزيت بذور اللفت وزيت الكتان على الاوميغا 3.


وأضافت المؤسسة أن حمض الفوليك (فيتامين B9) يقي أيضاً من الإصابة بتصلب الشرايين، وتتمثل مصادره الغذائية في الخضراوات الخضراء مثل السبانخ والبروكلي.


وتساعد مضادات الأكسدة، خاصة مركبات الفلافونويد، في الوقاية من تصلب الشرايين، وتتمثل مصادرها الغذائية في التوت، لا سيما التوت الأزرق.


كذلك، تتمتع الألياف الغذائية بأهمية كبيرة لصحة القلب، وذلك بفضل تأثيرها الإيجابي على مستوى الكوليسترول بالدم.

وتتمثل مصادر الألياف الغذائية في الحبوب والبقوليات، مثل الفول، والبازلاء، والعدس، والشوفان.


إلى جانب التغذية الصحية، يمكن أيضاً الحفاظ على صحة القلب، من خلال المواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية، مع الإقلاع عن التدخين والخمر.
المصدر: ae24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:55 | 2024-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:16 | 2024-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:08 | 2024-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:14 | 2024-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2024-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
04:32 | 2024-07-05
02:58 | 2024-07-05
00:11 | 2024-07-05
16:18 | 2024-07-04
10:00 | 2024-07-04
08:24 | 2024-07-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24