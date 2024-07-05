Advertisement

صحة

فوائد التوت الصحية

Lebanon 24
05-07-2024 | 15:00
A-
A+
Doc-P-1219577-638558076308919250.jpg
Doc-P-1219577-638558076308919250.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يحتوي التوت على نسبة عالية من البروتين والألياف ومضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن، وله العديد من الفوائد الصحية  التي تشمل دعم صحة القلب، ومنع التهاب المسالك البولية، وتقوية المناعة، ووفقا لموقع healthshots سنتعرف على أبرز هذه الفوائد.
Advertisement

- مضادات الأكسدة
يحتوي التوت على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، والتي تساعد في الدفاع عن جسمك ضد الجذور الحرة، ويمكن لهذه الجزيئات أن تلحق الضرر بالخلايا، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب وأنواع معينة من السرطان، ولها تأثيرات وقائية للقلب ومضادة للسرطان ومضادة للسكري ومضادة للالتهابات ومطهرة ومضادة للبكتيريا ومضادة للفيروسات وتأثيرات أخرى مرتبطة بفوائد صحية مختلفة. 

- يحتوي على خصائص مضادة للشيخوخة

ترتبط عملية الشيخوخة ارتباطًا وثيقًا بالإجهاد التأكسدي والالتهابات،  من خلال مكافحة الإجهاد التأكسدي، قد تساعد خصائص مكافحة الشيخوخة في التوت  في إبطاء شيخوخة الخلايا والأنسجة، وتعزيز صحة الجلد وشبابه .

- يمنع التهابات المسالك البولية
التهابات المسالك البولية هي حالة شائعة وخاصة بين النساء، وتم الترويج للتوت كعلاج طبيعي لمنع التهابات المسالك البولية بسبب قدرته على تثبيط نمو البكتيريا، وخاصة الإشريكية القولونية أو الإشريكية القولونية.

- يدعم صحة القلب
أمراض القلب هي السبب الرئيسي للوفاة في جميع أنحاء العالم، وقد يساهم تناول التوت البري في صحة القلب، وذلك بفضل محتواه من مضادات الأكسدة، مثل الأنثوسيانين والبروأنثوسيانين والكيرسيتين. وجدت دراسة نشرت في مجلة التقدم في التغذية أن التوت البري يمكن أن يقلل الالتهاب ويحسن مستويات الكوليسترول.

- يحمي من بعض أنواع السرطان
يمكن للتوت  أن يقي من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان لا تعمل مضادات الأكسدة الموجودة فيه على مكافحة الإجهاد التأكسدي فحسب، بل تمتلك أيضًا خصائص مضادة للسرطان، و تشير دراسة نُشرت في Antioxidants إلى أن محتوى مضادات الأكسدة في التوت البري قد يقلل من خطر الإصابة بـ 17 نوعًا من السرطان، مثل سرطان الثدي وسرطان الرئة وسرطان عنق الرحم، عن طريق تثبيط نمو الخلايا السرطانية وتطهيرها من الجسم.

-يعزز صحة العين
يُعرف التوت البري أيضًا بقدرته على تحسين البصر، فهو يوفر العناصر الغذائية التي تدعم صحة العين، بما في ذلك الفيتامينات A وC، ومضادات الأكسدة مثل اللوتين وزياكسانثين.

- مفيد لصحة الأمعاء
إن الأمعاء الصحية ضرورية للحفاظ على الصحة العامة، والتوت مفيد لصحة الجهاز الهضمي والمناعي،  فهو غني بالألياف وقد يكون له فوائد حيوية، والتي تدعم نمو البكتيريا المفيدة في الأمعاء، مما يقلل من خطر عسر الهضم. ليس هذا فحسب، بل يقلل التوت البري أيضًا من الأحماض الصفراوية في الأمعاء التي لها صلة بسرطان القولون والجهاز الهضمي .
 
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:56 | 2024-07-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2024-07-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:35 | 2024-07-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:51 | 2024-07-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:38 | 2024-07-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
12:30 | 2024-07-05
10:56 | 2024-07-05
09:27 | 2024-07-05
08:59 | 2024-07-05
07:05 | 2024-07-05
04:32 | 2024-07-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24