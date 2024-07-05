فوائد التوت الصحية

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يحتوي التوت على نسبة عالية من البروتين والألياف ومضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن، وله العديد من الفوائد الصحية التي تشمل دعم صحة القلب، ومنع التهاب المسالك البولية، وتقوية المناعة، ووفقا لموقع healthshots سنتعرف على أبرز هذه الفوائد.- مضادات الأكسدةيحتوي التوت على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، والتي تساعد في الدفاع عن جسمك ضد الجذور الحرة، ويمكن لهذه الجزيئات أن تلحق الضرر بالخلايا، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب وأنواع معينة من السرطان، ولها تأثيرات وقائية للقلب ومضادة للسرطان ومضادة للسكري ومضادة للالتهابات ومطهرة ومضادة للبكتيريا ومضادة للفيروسات وتأثيرات أخرى مرتبطة بفوائد صحية مختلفة.- يحتوي على خصائص مضادة للشيخوخةترتبط عملية الشيخوخة ارتباطًا وثيقًا بالإجهاد التأكسدي والالتهابات، من خلال مكافحة الإجهاد التأكسدي، قد تساعد خصائص مكافحة الشيخوخة في التوت في إبطاء شيخوخة الخلايا والأنسجة، وتعزيز صحة الجلد وشبابه .- يمنع التهابات المسالك البوليةالتهابات المسالك البولية هي حالة شائعة وخاصة بين النساء، وتم الترويج للتوت كعلاج طبيعي لمنع التهابات المسالك البولية بسبب قدرته على تثبيط نمو البكتيريا، وخاصة الإشريكية القولونية أو الإشريكية القولونية.- يدعم صحة القلبأمراض القلب هي السبب الرئيسي للوفاة في جميع أنحاء العالم، وقد يساهم تناول التوت البري في صحة القلب، وذلك بفضل محتواه من مضادات الأكسدة، مثل الأنثوسيانين والبروأنثوسيانين والكيرسيتين. وجدت دراسة نشرت في مجلة التقدم في التغذية أن التوت البري يمكن أن يقلل الالتهاب ويحسن مستويات الكوليسترول.- يحمي من بعض أنواع السرطانيمكن للتوت أن يقي من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان لا تعمل مضادات الأكسدة الموجودة فيه على مكافحة الإجهاد التأكسدي فحسب، بل تمتلك أيضًا خصائص مضادة للسرطان، و تشير دراسة نُشرت في Antioxidants إلى أن محتوى مضادات الأكسدة في التوت البري قد يقلل من خطر الإصابة بـ 17 نوعًا من السرطان، مثل سرطان الثدي وسرطان الرئة وسرطان عنق الرحم، عن طريق تثبيط نمو الخلايا السرطانية وتطهيرها من الجسم.-يعزز صحة العينيُعرف التوت البري أيضًا بقدرته على تحسين البصر، فهو يوفر العناصر الغذائية التي تدعم صحة العين، بما في ذلك الفيتامينات A وC، ومضادات الأكسدة مثل اللوتين وزياكسانثين.- مفيد لصحة الأمعاءإن الأمعاء الصحية ضرورية للحفاظ على الصحة العامة، والتوت مفيد لصحة الجهاز الهضمي والمناعي، فهو غني بالألياف وقد يكون له فوائد حيوية، والتي تدعم نمو البكتيريا المفيدة في الأمعاء، مما يقلل من خطر عسر الهضم. ليس هذا فحسب، بل يقلل التوت البري أيضًا من الأحماض الصفراوية في الأمعاء التي لها صلة بسرطان القولون والجهاز الهضمي .