سبب ظهور حبوب في الوجه أثناء الحمل

Advertisement

حب الشباب أثناء الحمل هو حالة شائعة تواجهها العديد من الحوامل، ويحدث بسبب ارتفاع مستويات الهرمونات داخل الجسم، ووفقا لموقع healthshots سنتعرف علي أبرز الطرق الطبيعية للتخلص منها.حب الشباب شائع أثناء الحمل ويحدث بسبب التغيرات الهرمونية، حيث تنص المعاهد الأمريكية للصحة على أن أكثر من 42 % من النساء الحوامل يعانين من حب الشباب.وفي الواقع، في %60 من الحالات، يزداد حب الشباب سوءًا أثناء الحمل. وهو أكثر شيوعًا في الثلثين الأولين من الحمل ويختفي مع اقترابك من نهاية الحمل.أسباب ظهور حب الشباب أثناء الحملالسبب الرئيسي لحب الشباب أثناء الحمل هو ارتفاع مستويات الهرمونات التي تسمى الأندروجينات في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل. تعمل المستويات المرتفعة من الهرمونات على تعزيز إنتاج الجلد للزيوت الطبيعية أو الزهم. يؤدي هذا الزيت إلى انسداد المسام وكذلك الالتهابات وظهور حب الشباب.إذا كنت تتساءلين هل تصاب كل النساء بحب الشباب أثناء الحمل؟ فالإجابة هي لا. ومع ذلك، من الصعب التنبؤ بمن سيصاب بحب الشباب أثناء الحمل فإذا لم تصابي بحب الشباب أثناء الثلث الأول من الحمل، فمن غير المحتمل أن تصابي بطفح جلدي غير عادي أثناء الثلث الثاني أو الثالث من الحمل".هل يمكن منع حب الشباب أثناء الحمل؟يمكن منع ظهور حب الشباب أثناء الحمل. ومع ذلك، قد يكون التعامل مع حب الشباب أثناء الحمل أمرًا صعبًا، ولكن هناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها للتخلص من حب الشباب أو تقليل كميته:-عند تنظيف وجهك، تأكدي من استخدام منظف لطيف وخالٍ من الزيوت والكحول وغير كاشط. لا تستخدمي المقشرات لأنها قد تسبب تهيج الجلد.-تأكد من تغيير أغطية الوسائد بشكل متكرر.-تجنب الإفراط في التنظيف، فقد يؤدي ذلك إلى تحفيز الغدد الدهنية في الجلد.-أبقِ يديك بعيدًا عن وجهك، حيث توجد بكتيريا على الأصابع.-تجنب الرغبة في فقع البثور لأن ذلك قد يؤدي إلى ظهور ندبات دائمة بسبب حب الشباب.- الحفاظ على ترطيب بشرتك، وتناول نظام غذائي مغذي، والاسترخاء وتجنب التوتر، واستخدام المكياج ومنتجات البشرة الخالية من الزيوت يمكن أن يساعد أيضًا في منع حب الشباب أثناء الحمل.كيفية علاج حب الشباب أثناء الحمل؟إذا كنت تعانين من حالة سيئة من حب الشباب أثناء الحمل، وتتساءلين عن كيفية التخلص منه، فمن المهم أن تلاحظي أن هذا يرجع إلى ارتفاع مستويات الهرمونات، وسوف يختفي حب الشباب عندما تعود المستويات إلى طبيعتها.من الأفضل أن تتجنبي أي منتجات للعناية بالبشرة القاسية أو الأدوية الموضعية التي لا تستلزم وصفة طبية. (اليوم السابع)