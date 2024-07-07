"مفعول سحري".. علاج تساقط الشعر بعصير نوع من الخضراوات

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يمكن أن يكون تساقط الشعر وترققه أمرًا محزنًا ومزعجًا للبعض، مما يدفعهم إلى البحث عن علاجات طبيعية لتحفيز نمو الشعر. وبحسب ما جاء في تقرير نشرته صحيفة Times of India، نال عصير البصل اهتمامًا، إذ يزعم المؤيدون أنه يمكن أن يعزز نمو الشعر بشكل كبير ويحارب تساقطه.إن البصل غني بالكبريت، وهو معدن حيوي يلعب دورًا حاسمًا في صحة الشعر. يتوافر الكبريت في الأحماض الأمينية، وهي اللبنات الأساسية للبروتينات، بما يشمل الكيراتين. الكيراتين هو أحد المكونات الرئيسية للشعر، ومحتوى الكبريت العالي يزيد من قوة الشعر ومرونته.كما يتميز البصل بخصائص مضادة للبكتيريا تساعد في مكافحة التهابات فروة الرأس، والتي يمكن أن تساهم في تساقط الشعر. ولأنه غني أيضًا بمضادات الأكسدة بشكل مكثف، مثل الفلافونويد، يسهم البصل في حماية بصيلات الشعر من أضرار الجذور الحرة، ويعزز بيئة فروة الرأس الصحية المواتية لنمو الشعر.1. إنتاج الكولاجينيعزز الكبريت إنتاج الكولاجين، وهو ضروري لنمو الشعر الصحي. يساعد الكولاجين في إنتاج خلايا الجلد الصحية ودورات نمو الشعر.2. الدورة الدمويةيمكن أن يؤدي وضع عصير البصل على فروة الرأس إلى تحسين الدورة الدموية، مما يضمن حصول بصيلات الشعر على العناصر الغذائية والأكسجين اللازمين لتعزيز نمو الشعر.3. تخفيف الالتهاباتيمكن للخصائص المضادة للالتهابات في عصير البصل أن تهدئ فروة الرأس وتقلل من أي التهاب أو تهيج قد يعيق نمو الشعر.4. خصائص مضادة للبكتيريايمكن أن يساعد البصل في مكافحة التهابات فروة الرأس وقشرة الرأس، والتي يمكن أن تؤدي إلى ترقق الشعر وتساقطه. تعمل بيئة فروة الرأس الصحية على تعزيز نمو الشعر بشكل أقوى.5. مضاد للأكسدةيحتوي البصل على مضادات الأكسدة التي يمكن أن تحمي بصيلات الشعر من الإجهاد التأكسدي، وهو عامل رئيسي في شيخوخة الشعر وتساقطه.طرق الاستخدام والتحضيريتم تحضير عصير البصل عن طريق فرمه في الخلاط بعد تقشيره. يتم تصفية الخليط باستخدام قطعة قماش شاش أو منخل ناعم لاستخراج العصير. ويراعي تخفيف العصير، إذا لزم الأمر خاصة إذا كانت البشرة حساسة، بقليل من الماء أو إضافة بضع قطرات من الزيوت العطرية مثل اللافندر أو إكليل الجبل لتقليل الرائحة النفاذة القوية.بعد تحضير عصير البصل يتم وضعه مباشرة على فروة الرأس باستخدام كرة قطنية أو بالأصابع، مع التركيز على المناطق التي يُلاحظ فيها زيادة في ترقق الشعر أو تساقطه. ثم يتم تدليك فروة الرأس بلطف لبضع دقائق للتأكد من أن العصير يخترق بصيلات الشعر ويحفز تدفق الدم.يُترك عصير البصل على فروة الرأس لمدة 30 دقيقة على الأقل، وللحصول على أفضل النتائج، يمكنك تركه لمدة ساعة أو حتى طوال الليل. ثم يتم غسل الشعر بالشامبو ويراعى الشطف بماء فاتر مع استخدام بلسم للتخلص من رائحة البصل وأي بقايا.ينصح الخبراء بتكرار استخدام عصير البصل مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج مع ملاحظة أن الأمر ربما يستغرق بضعة أسابيع حتى يمكن ملاحظة تحسن كبير في صحة شعر الرأس. (العربية)