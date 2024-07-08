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صحة

ما هي "قاعدة 30 دقيقة" للحفاظ على أسنانك؟

Lebanon 24
08-07-2024 | 10:00
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يعد تنظيف الأسنان بالفرشاة مرتين يوميًا، وغسول الفم، واستخدام الخيط بانتظام أمرًا ضروريًا للحفاظ على نظافة الفم.

وفي هذا الإطار، شاركت خبيرة النظافة في "تيك توك" المعروفة باسم "مدام سويت"، أهم نصائحها لصحة الأسنان المثالية في مقطع فيديو حديث، شرحت فيه "قاعدة الـ30 دقيقة".
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وتابعت: "هذه هي الخطة. انتظر حتى تنتهي من العشاء وبعدها نظف أسنانك، ولكن يجب عليك الانتظار 30 دقيقة؛ لأنه أثناء تناولك الطعام، يكون هناك الكثير من الحمض في الفم، وهو ما يضعف المينا، لذلك ينبغي أن تنتظر حتى يتصلّب مرة أخرى، ثم اذهب ونظف أسنانك".

كما حذرت مدام سويت من تناول أي وجبات خفيفة بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة لأنها قد تؤدي إلى تليين المينا مرة أخرى.
          
والمينا هي الطبقة الخارجية الصلبة واللامعة والبيضاء لأسنانك والتي تغطي الأنسجة الأساسية.
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