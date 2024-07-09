Advertisement

صحة

فوائد صحية مدهشة للآيس كريم.. ما هي؟

Lebanon 24
09-07-2024 | 02:33
A-
A+
Doc-P-1220728-638561145722172380.jpg
Doc-P-1220728-638561145722172380.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف خبراء في التغذية عن فوائد صحية مدهشة للآيس كريم، خاصة عند مقارنتها بالحلويات الأخرى الخالية من العناصر الغذائية.

وبحسب الخبراء، فقد تعتبر حصة ثلثي كوب من آيس كريم الألبان مصدرا جيدا للكالسيوم، الذي يحافظ على قوة العظام والعضلات.
Advertisement

وتوفر بعض أنواع الآيس كريم زهاء 6 غرامات من البروتين لكل حصة، اعتمادا على العلامة التجارية، وهي الكمية نفسها الموجودة في البيضة.

ويبطئ "الجمع بين البروتين والمستويات المعتدلة من الدهون" إطلاق السكر في الدم، ما يمنع الارتفاع الحاد في نسبة الغلوكوز في الدم المرتبط بمرض السكري.

وقالت أخصائية التغذية، شيلي بولز، لموقع Yahoo Life إن الآيس كريم يتفوق على الحلويات الأخرى الأقل تغذية.

كذلك أشارت أخصائية التغذية ستيفاني فانت زيلفدين، إلى أن الجمع بين الدهون المعتدلة والبروتين يجعل الآيس كريم خيارا جيدا لمرضى السكري.

وقالت إن الجمع بين الدهون والبروتين مع السكر "يقلل من ارتفاع نسبة السكر في الدم الذي قد تراه عند تناول الحلويات قليلة الدهون".

وفي الوقت نفسه، يحذر الخبراء من تناول الآيس كريم بكميات كبيرة، حيث قد تحتوي بعض الأنواع على مستويات عالية من السكر والدهون الخطيرة للجسم. ويُنصح باختيار الأنواع الصحية القائمة على منتجات الألبان. 

كما ينبغي على مرضى السكري الحذر في تناول الآيس كريم. (روسيا اليوم)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
00:02 | 2024-07-09
23:00 | 2024-07-08
15:00 | 2024-07-08
12:00 | 2024-07-08
10:00 | 2024-07-08
08:00 | 2024-07-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24