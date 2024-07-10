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صحة

البروكلي.. كنز من الفوائد الصحية

Lebanon 24
10-07-2024 | 12:00
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يعد  إضافة  البروكلي إلى نظامك الغذائي اليومي هي طريقة بسيطة وفعّالة لتحسين صحتك، والسبب يرجع لما يحتويه من عناصر غذائية مميزة ومهمة لصحة الجسم، والتي تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة.
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ووفقا لموقع onlymyhealth سنتعرف علي أبرز فوائد إضافة البروكلي لنظامنا الغذائي وخاصة خلال فصل الصيف.
يحتوي البروكلي علي العديد من العناصر الغذائية المهمة والمميزة لصحتك، ومنها:
- الفيتامينات
أظهرت الدراسات أن  البروكلي غني بفيتامينات C وK وA.  فيتامين C ضروري لوظيفة المناعة وصحة الجلد، في حين أن فيتامين K ضروري لصحة العظام وتجلط الدم. من ناحية أخرى، يدعم فيتامين A صحة العين ويعزز جهاز المناعة.
-المعادن
هذه الخضار الخضراء هي مصدر جيد للكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم. تلعب هذه المعادن دورًا حيويًا في الحفاظ على  صحة العظام وتنظيم ضغط الدم ودعم وظيفة العضلات.
-الألياف
وفقًا لموقع WebMD، يحتوي  البروكلي على نسبة عالية من الألياف الغذائية، التي تساعد في الهضم وتساعد في الحفاظ على صحة الأمعاء.
-مضادات الأكسدة
يحتوي البروكلي على مضادات الأكسدة القوية مثل السلفورافان، والتي ثبت أنها تقلل الالتهاب وتحمي من أنواع معينة من السرطان.
-يعزز جهاز المناعة
يساهم محتوى البروكلي العالي من  فيتامين سي بشكل كبير في تقوية جهاز المناعة. يوفر كوب واحد من  البروكلي أكثر من 100% من الجرعة اليومية الموصى بها من فيتامين سي، مما يساعد جسمك على محاربة العدوى والأمراض بشكل أكثر فعالية.
-يعزز صحة الجهاز الهضمي
تساعد الألياف الموجودة في البروكلي في عملية الهضم من خلال الحفاظ على عمل الجهاز الهضمي بسلاسة. يمكن أن يمنع الاستهلاك المنتظم الإمساك، ويعزز  صحة ميكروبيوم الأمعاء، ويقلل من خطر الإصابة باضطرابات الجهاز الهضمي.
-يدعم صحة العظام
بفضل مستوياته العالية من  فيتامين ك والكالسيوم، يعد البروكلي ممتازًا للحفاظ على عظام قوية وصحية. تعمل هذه العناصر الغذائية معًا على تحسين كثافة العظام وتقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام، وخاصة لدى كبار السن.
-يقلل الالتهاب
البروكلي غني بمضادات الأكسدة، مثل السلفورافان، التي لها خصائص مضادة للالتهابات. يرتبط الالتهاب المزمن بالعديد من  المشكلات الصحية ، بما في ذلك أمراض القلب والتهاب المفاصل. يمكن أن يساعد دمج  البروكلي في نظامك الغذائي في تقليل الالتهاب وتقليل خطر الإصابة بهذه الحالات.
-يحمي من السرطان
أظهرت الدراسات أن المركبات الموجودة في  البروكلي ، وخاصة السلفورافان، قد يكون لها خصائص مضادة للسرطان. وقد ارتبط الاستهلاك المنتظم للبروكلي بانخفاض خطر الإصابة بعدة أنواع من السرطان، بما في ذلك سرطان الثدي والبروستات وسرطان القولون والمستقيم.
-يدعم صحة القلب
تساهم الألياف والبوتاسيوم ومضادات الأكسدة الموجودة في البروكلي في  صحة القلب من خلال خفض مستويات الكوليسترول وتحسين ضغط الدم ومنع الإجهاد التأكسدي. يمكن أن يساعد اتباع نظام غذائي غني بالبروكلي في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. (اليوم السابع)
 
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