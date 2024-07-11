Advertisement

صحة

تعرّف إلى عدد ساعات النوم "المثالية" لكل فئة عمرية

Lebanon 24
11-07-2024 | 10:00
A-
A+
Doc-P-1221556-638562995028889195.jpeg
Doc-P-1221556-638562995028889195.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يعد النوم جزءًا حيويًا في عملية التعافي وتجديد ، ويحتاج الإنسان إلى مقدار معين من النوم يختلف باختلاف العمر والصحة العامة.

وفقًا لخبراء الصحة، يحتاج البالغون عادة إلى حوالي 7 إلى 9 ساعات من النوم يوميًا. ومع ذلك، فإن الاحتياجات الفردية قد تختلف بناءً على العمر والصحة والعوامل الشخصية.
Advertisement

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فيما يلي ساعات النوم الموصى بها حسب الفئة العمرية:

- الرضع (4-12 شهرًا): 12-16 ساعة 
- الأطفال الصغار (1-2 سنة): 11-14 ساعة
- مرحلة ما قبل المدرسة (3-5 سنوات): 10-13 ساعة
- سن المدرسة (6-12 سنة): 9-12 ساعة
- المراهقون (13-18 سنة): 8-10 ساعات
- البالغون (18 سنة فما فوق): 7 ساعات أو أكثر

 ويؤثر الحرمان من النوم سلبًا على الصحة العامة، مما يؤدي إلى مشاكل مثل ضعف المناعة وزيادة مستويات الكورتيزول، ما يمكن أن يسهم في ارتفاع ضغط الدم وزيادة الوزن. 

ويمكن أن تؤدي الظروف الصحية والعقلية مثل الاكتئاب والقلق والألم المزمن إلى صعوبة الحصول على نوم كافٍ.

إذا شعرت بأنك لا تحصل على قدر كافٍ من النوم، جرب زيادة ساعات نومك تدريجيًا حتى تجد المقدار المناسب الذي يساعدك على الشعور بالراحة والنشاط خلال اليوم.
المصدر: إرم نيوز
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
08:00 | 2024-07-11
06:00 | 2024-07-11
03:54 | 2024-07-11
01:09 | 2024-07-11
23:00 | 2024-07-10
15:00 | 2024-07-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24