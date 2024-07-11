عادات شائعة تلحق الضرر بالدماغ.. تجنّبوها

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ذكرت الخبيرة إيميلي، المشهورة بحسابها Em On The Brain على "تيك توك"، أن كل ما نفعله قد يؤثر على أدمغتنا، سواء كان عن طريق الطعام الذي نأكله أو الأشياء التي نقرأها أو نشاهدها، مشيرة الى أهم الأشياء الواجب التوقف عن فعلها للحفاظ على صحة الدماغ.ونشرت على حسابها في "تيك توك": "رقم واحد: الامتناع عن استخدام هاتفي عندما أستيقظ في الصباح. فالمحتوى سيكون له تأثير أكبر على الدماغ، ويفسد الدوبامين (هرمون السعادة) لدينا لبقية اليوم".وقالت إيميلي أيضا إن الحديث السلبي عن الذات يؤثر بشكل كبير على الدماغ.وعلى الرغم من أن هذا قد يبدو واضحا، إلا أنها شددت على أن الأفكار المتكررة يمكن أن تعزز الآراء السلبية عن الذات، أو حتى تؤدي إلى تفاقم الحالات مثل الاكتئاب.كما قالت إيميلي إن نظامنا الغذائي، الذي يحتوي على الأطعمة عالية المعالجة، يضر بصحة الدماغ أيضا.ووافقت أخصائية التغذية، هيلين بيل، على ذلك موضحة أن وجبة الإفطار يمكن أن تكون بالفعل أهم وجبة في اليوم. وقالت: "من خلال تجربتي، فإن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكريات المكررة والدهون المتحولة ضارة بشكل خاص بصحة الدماغ عند تناولها أول شيء في الصباح. عندما تبدأ يومك بمثل هذه الأطعمة يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع سريع في مستويات السكر في الدم، يليه انهيار أسرع يمكن أن يجعل التركيز والتفكير بوضوح أكثر صعوبة".وتوصي بيل ببدء اليوم بالأطعمة الغنية بالدهون الصحية والبروتين والكربوهيدرات المعقدة.