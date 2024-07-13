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صحة
المشمش.. هذه فوائده وهؤلاء عليهم تجنبه
Lebanon 24
13-07-2024
|
10:51
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كشف عالم الأحياء جيورجي سوسليانوك الأستاذ المشارك في جامعة التكنولوجيا الحيوية الروسية كيفية اختيار المشمش وما هي فوائده ومن عليهم تجنب تناوله.
ويشير العالم، في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن المشمش غني بالفيتامينات والعناصر المعدنية مثل الكاروتينات وفيتامينات C وE والبيوتين، وكذلك مجموعة فيتامين B والبوتاسيوم والمغنيسيوم وغيرها من العناصر المعدنية.
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ولكن وفقا له، لا ينصح الأشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز الهضمي والكبد أو داء السكري أو الذين لديهم حساسية بتناول المشمش.
ويقول: "يفضل عند شراء المشمش، اختيار ثمار كثيفة ذات لون واحد، خالية من التشققات وذات سطح جاف. وكقاعدة عامة، المشمش الناضج لونه برتقالي ووجود بقع خضراء عليه يشير إلى عدم نضج الثمرة، كما أن وجود بقع داكنة عليه قد يشير إلى أن الثمرة بدأت تتعفن. وعند الضغط على المشمش برفق لا ينبغي أن يتشوه شكل الثمرة، أي يجب أن تكون مرنة".
ويوصي العالم بعدم شراء ثمار المشمش التي فيها تشققات أو متضررة، لأنه من خلالها يمكن للجراثيم والبكتيريا وحتى بوغ العفن أن تدخل إلى لبها.
ووفقا له، المشمش منخفض السعرات الحرارية ومع ذلك يساعد على إرواء العطش ومغذي، حيث تضمن الكاروتينات الموجودة فيه عمل شبكية العين وتدعم رؤية جيدة، وتساعد على تقوية جهاز المناعة، كما يحمي فيتامين E الخلايا من التلف الذي تسببه الجذور الحرة. (روسيا اليوم)
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