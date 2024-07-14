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صحة

البطاطا الحلوة سلاحك ضد السكري وأمراض القلب

Lebanon 24
14-07-2024 | 16:00
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أفادت مجلة "هيلبراكسيسنت" الألمانية أن تناول البطاطا الحلوة بصورة منتظمة يؤدي إلى تحسن كبير في الصحة العامة، فضلاً عن انخفاض خطر الإصابة بالسكري وأمراض القلب.

وأكد خبراء المجلة على أن دراسة أجريت في كلية فاغيسواري للصيدلة في الهند أشارت إلى أن تناول البطاطا الحلوة يساعد في تحسين الصحة العامة ومستويات السكر في الدم ووظيفة المناعة وصحة القلب والأوعية الدموية.
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وتعتبر البطاطا من الخضروات الجذرية، التي تحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن والألياف ومضادات الأكسدة، وهو ما يجعلها من الأطعمة المضادة للالتهابات بشكل خاص وكوقاية للعديد من الأمراض المزمنة مثل السكري، وأمراض القلب، بل وعلاجها.
وأشار الخبراء إلى أن ثمة تأثيرات أيضية ومناعية لتناول البطاطا الحلوة، والتي تؤكد إمكانية الاعتماد على البطاطا الحلوة في الاستخدامات العلاجية.
وأكدت الدراسة أيضاً على أن تناول البطاطا الحلوة يرتبط بتحسن كبير في خلايا الدم الحمراء والبيضاء، هو ما يساعد على تحسن قدرة نقل الأكسجين، ووجود استجابة مناعية أفضل، بالإضافة إلى التأثيرات القوية المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات.
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