الفواكه التي يجب عليك تناولها كل يوم لتقوية المناعة

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تُعَد الفواكه دائمًا جزءًا من النظام الغذائي المتوازن، فهي لا توفر العناصر الغذائية فحسب، بل تحافظ أيضًا على ترطيب الجسم، ومن بين هذه الفواكه التي يجب على الشخص دائمًا إضافتها إلى نظامه الغذائي هى الكيوي، فهى مصدر قوي للعناصر الغذائية ومعروف بتعزيز المناعة، وفقًا لموقع "تايمز أوف انديا".وفقًا لوزارة الزراعة الأميركية، توفر حبة كيوي متوسطة الحجم (75 جرامًا) 42 سعرًا حراريًا، و0.1 جرام من البروتين، و10.1 جرام من الكربوهيدرات، و0.4 جرام من الدهون.الكيوي مصدر ممتاز لفيتامين سي والألياف والبوتاسيوم، في حبتين من الكيوي، تحصل على 230٪ من القيمة اليومية لفيتامين سي و70٪ من احتياجات فيتامين k، ويوفر الكيوي أيضًا البوتاسيوم وفيتامين K وحمض الفوليك،.الكيوي غنية بفيتامين Cتحتوي الكيوي على نسبة عالية من فيتامين C، الذي يعزز جهاز المناعة ويعزز صحة البشرة،غنية بالأليافتحتوي الكيوى على ألياف غذائية تساعد في الهضم وتمنع الإمساك، كما أن الكيوي منخفض السعرات الحرارية وغنية بالألياف، ويمكن أن تكون وجبة خفيفة مرضية ومغذية تدعم التحكم في الوزن.خصائص مضادة للأكسدةتحتوي الكيوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، والتي تساعد على مكافحة الجذور الحرة وتقليل الإجهاد التأكسدي.دعم صحة القلبيمكن للكيوي أن تخفض ضغط الدم وتقلل من تخثر الدم، مما يعزز صحة القلب والأوعية الدموية.تحسين وظيفة الجهاز التنفسيلقد ارتبط الاستهلاك المنتظم للكيوي بتحسين صحة الجهاز التنفسي وتقليل أعراض الربو.تحسين جودة النومتحتوي الكيوي على مادة السيروتونين، التي قد تعمل على تحسين نوعية النوم ومدته.تعزيز صحة العينإن المستويات العالية من فيتامينات A و E، إلى جانب العناصر الغذائية الأخرى، تدعم الرؤية الجيدة وتقلل من خطر الإصابة بأمراض العيون.تعزيز صحة الجلدتساعد الفيتامينات ومضادات الأكسدة الموجودة في الكيوي في الحفاظ على بشرة صحية ومتوهجة ويمكن أن تساعد في تقليل علامات الشيخوخة.يدعم صحة العظاميحتوي الكيوي على عناصر غذائية أساسية مثل فيتامين K والكالسيوم والمغنيسيوم، وهي عناصر ضرورية للحفاظ على عظام قوية وصحية، كما أن تناول الكيوي بشكل منتظم يمكن أن يساعد في تحسين كثافة العظام وتقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام.تنظيم سكر الدمتحتوي الكيوي على مؤشر جلايسيمي منخفض، مما يجعله مناسبًا لمرضى السكري أو أي شخص يتطلع إلى إدارة مستويات السكر في الدم. (اليوم السابع)