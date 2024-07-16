لكل من يعاني من تساقط الشعر؟ هذا الخبر يهمّكم

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أوضح الطبيب العام الشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الدكتور أمير خان، أن هناك العديد من الأسباب الكامنة وراء تساقط الشعر المفرط، بما في ذلك المشاكل الهرمونية، مثل قصور الغدة الدرقية أو أعراض انقطاع الطمث، ونقص الحديد، ووجود أمراض مناعية ذاتية أو جلدية.وأشار خان الى انه "لا يوجد طعام واحد يمكنه إصلاح نمو شعرك. لكن تناول نظام غذائي متوازن غني بالبروتينات والفيتامينات والمعادن قد يساعد في تعزيز نمو الشعر".وذكر خان أطعمة يمكنها المساعدة على منع تساقط الشعر وهي:- البيض: يحتوي على مستويات عالية من البروتين الذي يتكون منه الشعر بشكل أساسي، وما يسمى البيوتين، وهو ضروري لبروتين الشعر والكيراتين. ويحتوي البيض أيضا على الزنك والسيلينيوم اللذين يمكن أن يدعما نمو الشعر الصحي.- التوت: يحتوي على فيتامين C اللازم لإنتاج الكولاجين الذي يمكن أن يقوي الشعر والكثير من مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في حماية الشعر من التلف.- الخضار ذات الأوراق الخضراء الداكنة: تحتوي على حمض الفوليك والحديد وفيتامين A وفيتامين C، وكلها يمكن أن تدعم نمو الشعر الصحي.- السمك: أحماض أوميغا 3 الدهنية الموجودة في الأسماك مثل السلمون والماكريل والنسخ النباتية الموجودة في الجوز وبذور الكتان يمكن أن تدعم نمو الشعر.- المكسرات: تحتوي المكسرات والبذور أيضا على فيتامين E الذي يُعتقد أنه مضاد للأكسدة صحي للشعر.