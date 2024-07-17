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صحة

لا تستطيع التوقف عن تناول الوجبات السريعة؟ هذه النصائح هي الحل!

Lebanon 24
17-07-2024 | 06:02
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لا يستطيع الكثيرون التوقف عن تناول الأطعمة الفائقة المعالجة أو إخراجها من نمط حياتهم على الرغم من تصنيفها ضمن أبرز مسببات الأمراض في العالم.

وتفتقر الأطعمة فائقة المعالجة إلى العناصر الغذائية، وغالبًا ما تكون لذيذة بفضل مكونات وعمليات لا تُستخدم في المطبخ العادي؛ ما يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام وزيادة الوزن. 
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وفي تقرير نشره موقع "بزنس إنسايدر" قدمت اختصاصية التغذية كات جارسيا، ثلاث نصائح للتقليل من خطورة  فائقة المعالجة (UPFs) خصوصًا تلك التي تقدمها مطاعم الوجبات السريعة.

وتوصي جارسيا بتناول مصادر البروتين الخالي من الدهون مثل الدجاج المشوي أو السمك المخبوز أو الفاصوليا عوضا عن اللحوم المصنعة مثل النقانق واللحم المقدد. 

كما تنصح بإضافة الخضراوات أو أي مصدر جيد للألياف مع كل وجبة، فهي موجودة في الفواكه والخضراوات والبقوليات والحبوب الكاملة والمكسرات والبذور وهي ضرورية لصحة الجهاز الهضمي، والأطعمة فائقة المعالجة عادة ما تكون منخفضة في الألياف وغنية بالدهون والملح والسكر.

تنصح جارسيا الأفراد بالتفكير في احتياجاتهم الغذائية لبقية اليوم. على سبيل المثال، إذا كنت ستجلس على مكتب لبقية اليوم، فقد تكون السلطة خيارًا مناسبًا. أما إذا كنت تمارس الرياضة، فقد تحتاج إلى إضافة المزيد من الكربوهيدرات لتعزيز الطاقة.

وفي النهاية، أكدت أخصائية التغذية أهمية تحديد الخيارات الغذائية بدلاً من الشعور بالذنب، مشددة على ضرورة إعطاء الأولوية للأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية وتعديل ما هو متاح.
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