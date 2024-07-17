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صحة

عادات غذائية تسبب نقص الحديد... هل تقوم بها؟

Lebanon 24
17-07-2024 | 08:51
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لا يعي معظم الأشخاص أنهم يعانون من نقص الحديد إلا إذا اشتبه الطبيب في وجود مشكلة، وتم إجراء اختبار. كما أن معظم الناس يعتقدون أن النقص يعني ببساطة عدم تناول ما يكفي، لكن العوامل التي تضعف امتصاص الحديد سبب رئيسي للمشكلة.
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ووفق "ستادي فايندز"، يوجد 3 عوامل أو عادات غذائية يمكن أن تعيق أو تزيد امتصاص الحديد.

أول هذه العوامل، هو عدم تناول ما يكفي من فيتامين "سي" مع الأطعمة الغنية بالحديد، لتحسين امتصاص الجسم للمعدن.

فالجسم يمتص 5% فقط من مدخلات الحديد النباتي، و20% من مدخلات الحديد الحيواني، ولضمان الحصول الكامل على هذه النسبة ينبغي تناول الخضراوات مع اللحوم مثلاً للحصول على فيتامين سي، خاصة أن الجسم لا يخزّن هذا الفيتامين.

ثاني العوامل هو تناول الكثير من الكالسيوم مع الأطعمة الغنية بالحديد، فمعدن الكالسيوم يعيق امتصاص الجسم للحديد.

ويعني ذلك أن تناول الجبن مثلاً مع لحم البرغر سيعمل كعائق أمام الاستفادة من الحديد في اللحم.

أما العامل الثالث فهو شرب الشاي والقهوة بكثرة، فهما غنيان بمركبات تسمى الأكسالات والبوليفينول، وكلاهما يمكن أن يقلل من امتصاص الحديد.

فإذا كنت تشرب هذه المشروبات، فحاول تناولها أثناء الوجبات الغنية بالحديد، بدلاً من جعلها مشروبك المفضل.
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