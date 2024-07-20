31
o
بيروت
34
o
طرابلس
31
o
صور
34
o
جبيل
31
o
صيدا
34
o
جونية
32
o
النبطية
34
o
زحلة
36
o
بعلبك
27
o
بشري
29
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
وأخيراً.. كشف السبب الكامن وراء ألم الصداع النصفي
Lebanon 24
20-07-2024
|
06:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
سلطت دراسة حديثة الضوء على السبب المحتمل للصداع النصفي، ومصدر الألم المسبب له.
ووفق مجلة "التحقيقات الطبية"، تمكن باحثون من جامعة "كارولينا الشمالية" من تحديد بروتين صغير يسمى "الببتيد" المرتبط بجين "الكاليستونين"، أو CGRP كما يعرف.
Advertisement
وفي حين من المعروف تأثير CGRP في آلام الصداع النصفي، ولكن العلماء كشفوا في الدراسة الجديدة تأثيره الكبير على نظام "السباكة" في الدماغ.
وتقول الطبيبة كاثلين كارون، المشاركة في الدراسة إن "ألم الصداع النصفي يتأثر بالمتفاعلات المتغيرة مع الخلايا المناعية وبمنع CGRP السائل النخاعي من التصريف من الأوعية الليمفاوية السحائية".
وعن ذلك توضح أن "الدماغ يحتوي على نظام تصريف خاص به، يشبه إلى حدّ ما الأنابيب في المنزل، ويطلق على هذا النظام اسم الجهاز الليمفاوي، الذي يساعد على التخلص من السوائل الزائدة (السائل النخاعي) ويسمح للخلايا المناعية بدوريات الطبقات الواقية للدماغ. في أثناء نوبة الصداع النصفي، ترتفع مستويات CGRP في هذه المناطق".
وبينت الدراسة أن هذه الزيادة في بروتين CGRP لا تؤثر فقط على إشارات الألم، بل هي في الواقع تغير طريقة عمل أنابيب تصريف الدماغ بما يشبه قيام البروتين بشد "الأنابيب" إذ لا يتدفق السائل في الدماغ بسهولة.
كما تبين أن الخلايا التي تبطن الأوعية الليمفاوية تحتوي على بروتين خاص يسمى VE-Cadherin يعمل مثل "الفليكرو" (اللاصق من الوجهين)، الذي يحافظ على تماسك الخلايا معًا وعند تعرضها لبروتين CGRP، يعيد هذا الفليكرو ترتيب نفسه في تكوين شديد الضيق ما يمنع من مرور السوائل عبره.
Advertisement
الأكثر قراءة
إسعافات وبلبلة في الضاحية.. ماذا يجري؟ (فيديو)
Lebanon 24
إسعافات وبلبلة في الضاحية.. ماذا يجري؟ (فيديو)
15:34 | 2024-07-19
19/07/2024 03:34:51
Lebanon 24
Lebanon 24
شخصية منحت "حزب الله" ملايين الدولارات.. تقريرٌ إسرائيلي يكشف هويتها!
Lebanon 24
شخصية منحت "حزب الله" ملايين الدولارات.. تقريرٌ إسرائيلي يكشف هويتها!
14:00 | 2024-07-19
19/07/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة لبنانيّة تدخل القفص الذهبيّ... شاهدوا صور زفافها وهذه هويّة عريسها
Lebanon 24
ممثلة لبنانيّة تدخل القفص الذهبيّ... شاهدوا صور زفافها وهذه هويّة عريسها
08:44 | 2024-07-19
19/07/2024 08:44:22
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل عن "تدمير لبنان".. إقرأوا ماذا كشف جنرال إسرائيلي عبر تقرير!
Lebanon 24
تفاصيل عن "تدمير لبنان".. إقرأوا ماذا كشف جنرال إسرائيلي عبر تقرير!
13:00 | 2024-07-19
19/07/2024 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا رصدت إسرائيل داخل لبنان؟ تقريرٌ إسرائيليّ يكشف!
Lebanon 24
ماذا رصدت إسرائيل داخل لبنان؟ تقريرٌ إسرائيليّ يكشف!
12:00 | 2024-07-19
19/07/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
03:00 | 2024-07-20
مخاطر جدية.. تحذيرات طبية من منتجات تطويل الرموش
01:30 | 2024-07-20
لمحبي الايس كريم.. اليكم هذا الخبر المفرح
23:55 | 2024-07-19
ما هو "داء نيوكاسل"؟ تقارير طبية تشرح
23:00 | 2024-07-19
للحامل من الشهر 4 إلى 6... فيتامينات مهمة لا تفوتك
15:00 | 2024-07-19
طرق كبح الشهية ليلًا
12:00 | 2024-07-19
أثر الكافيين على صحة الأطفال خطير.. فلا تسمحوا لهم بتناوله
فيديو
ميزة جديدة في "واتسآب".. هكذا تستفيدون منها
Lebanon 24
ميزة جديدة في "واتسآب".. هكذا تستفيدون منها
01:00 | 2024-07-20
20/07/2024 14:40:19
Lebanon 24
Lebanon 24
كان على متنها 211 راكبًا: اشتعال أجنحة طائرة خلال رحلة جوية.. وحالة من الهلع والبكاء! (فيديو)
Lebanon 24
كان على متنها 211 راكبًا: اشتعال أجنحة طائرة خلال رحلة جوية.. وحالة من الهلع والبكاء! (فيديو)
01:00 | 2024-07-20
20/07/2024 14:40:19
Lebanon 24
Lebanon 24
"هو اللي كان يلاحقني".. للمرة الأولى نسرين طافش تفتح النار على ديما بياعة بعدما اتهمتها بإقامة علاقة مع تيم حسن (فيديو)
Lebanon 24
"هو اللي كان يلاحقني".. للمرة الأولى نسرين طافش تفتح النار على ديما بياعة بعدما اتهمتها بإقامة علاقة مع تيم حسن (فيديو)
23:30 | 2024-07-19
20/07/2024 14:40:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24