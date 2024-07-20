28
o
بيروت
28
o
طرابلس
28
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
21
o
النبطية
21
o
زحلة
19
o
بعلبك
16
o
بشري
25
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
للحدّ من نزلات البرد والإنفلونزا.. باحثون يكشفون الحل!
Lebanon 24
20-07-2024
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
وجد باحثون أن بخاخات الأنف دون وصفة طبية فعّالة في الحد من نزلات البرد والإنفلونزا، وقد تمنع تطور العدوى.
ووفق "هيلث داي"، يساعد رذاذ البخاخات في إبعاد التهابات الصدر، والحلق، والجيوب الأنفية، ونزلات البرد والإنفلونزا.
Advertisement
وتمتاز الدراسة التي أجريت في جامعتي بريستول وساوث هامبتون بتجربتها العشوائية الكبيرة، التي شارك فيها ما يقرب من 14 ألف شخص معرضين لخطر العدوى.
وطُلب من المشاركين استخدام أحد 3 علاجات هي بخاخ أنف قائم على الجل مصمم لاحتجاز وتحييد الفيروسات في الأنف، أو بخاخ أنف قائم على السائل مصمم لتقليل مستويات الفيروسات في الجزء العلوي من الحلق، أو برنامج تمارين وإدارة الإجهاد.
وأظهرت النتائج أن بخّاخ الأنف بنوعيه قلّل فترة العدوى بـ 20%، ونجح في إبعادها في كثير من الأحيان، بينما نجح العلاج السلوكي بـ 5%.
ونصح الباحثون باستخدام بخّاخ الأنف بعد مخالطة مريض بعدوى تنفسية، أو في أول يوم من ظهور أعراض العدوى، مثل التهاب الحلق، أو السعال، أو الزكام.
(24)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"وينو العريس"؟ دانييلا رحمة تقضي شهر العسل في فرنسا والجمهور يتساءل عن سبب غياب ناصيف زيتون (صور)
Lebanon 24
"وينو العريس"؟ دانييلا رحمة تقضي شهر العسل في فرنسا والجمهور يتساءل عن سبب غياب ناصيف زيتون (صور)
02:47 | 2024-07-20
20/07/2024 02:47:29
Lebanon 24
Lebanon 24
سمٌ قاتل يغزو لبنان وينتشر بين الشباب.. عوارضه ضرب الدماغ وقد يؤدي إلى الوفاة!
Lebanon 24
سمٌ قاتل يغزو لبنان وينتشر بين الشباب.. عوارضه ضرب الدماغ وقد يؤدي إلى الوفاة!
02:30 | 2024-07-20
20/07/2024 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجها دبلوماسي أميركي.. بعد غياب شاهدوا كيف أصبحت بطلة "غنوجة بيا" ريتا برصونا (صور)
Lebanon 24
زوجها دبلوماسي أميركي.. بعد غياب شاهدوا كيف أصبحت بطلة "غنوجة بيا" ريتا برصونا (صور)
02:14 | 2024-07-20
20/07/2024 02:14:07
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة عنيفة تضرب بلدة عدلون.. انفجارات قوية وفيديو يرصد المشهد!
Lebanon 24
غارة عنيفة تضرب بلدة عدلون.. انفجارات قوية وفيديو يرصد المشهد!
14:51 | 2024-07-20
20/07/2024 02:51:28
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا استهدفت إسرائيل في عدلون؟ هذه آخر المعلومات عن الغارة العنيفة!
Lebanon 24
ماذا استهدفت إسرائيل في عدلون؟ هذه آخر المعلومات عن الغارة العنيفة!
15:43 | 2024-07-20
20/07/2024 03:43:39
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
23:00 | 2024-07-20
بعيداً عن مشتقات الألبان.. إليكم أهم مصادر الكالسيوم
14:00 | 2024-07-20
عن الزبدة والزيوت النباتية.. دراسة جديدة مُهمة
10:00 | 2024-07-20
المساحيق الخضراء الشهيرة.. هل استهلاكها آمن؟
08:00 | 2024-07-20
هذه التغييرات في نمط الحياة قد تمنع الإصابة بالسرطان
06:06 | 2024-07-20
وأخيراً.. كشف السبب الكامن وراء ألم الصداع النصفي
03:00 | 2024-07-20
مخاطر جدية.. تحذيرات طبية من منتجات تطويل الرموش
فيديو
ميزة جديدة في "واتسآب".. هكذا تستفيدون منها
Lebanon 24
ميزة جديدة في "واتسآب".. هكذا تستفيدون منها
01:00 | 2024-07-20
21/07/2024 06:35:28
Lebanon 24
Lebanon 24
كان على متنها 211 راكبًا: اشتعال أجنحة طائرة خلال رحلة جوية.. وحالة من الهلع والبكاء! (فيديو)
Lebanon 24
كان على متنها 211 راكبًا: اشتعال أجنحة طائرة خلال رحلة جوية.. وحالة من الهلع والبكاء! (فيديو)
01:00 | 2024-07-20
21/07/2024 06:35:28
Lebanon 24
Lebanon 24
"هو اللي كان يلاحقني".. للمرة الأولى نسرين طافش تفتح النار على ديما بياعة بعدما اتهمتها بإقامة علاقة مع تيم حسن (فيديو)
Lebanon 24
"هو اللي كان يلاحقني".. للمرة الأولى نسرين طافش تفتح النار على ديما بياعة بعدما اتهمتها بإقامة علاقة مع تيم حسن (فيديو)
23:30 | 2024-07-19
21/07/2024 06:35:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24