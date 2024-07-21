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صحة

قد تؤدي إلى وفاة المولود.. بكتيريا تفشت في كندا والحكومة تحذّر

Lebanon 24
21-07-2024 | 07:45
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أفاد الموقع الرسمي للحكومة الكندية، أن تفشي عدوى بكتيريا الليستريات في كندا أدى إلى وفاة شخصين ونقل تسعة آخرين إلى المستشفى.

وجاء في بيان الحكومة الكندية: "أكدت التحاليل المخبرية أن 12 حالة من بين الحالات التي أبلغ عنها سببها بكتيريا Listeria monocytogenes. وقد أدخل تسعة من المصابين إلى المستشفى وتوفي اثنان. وقد أبلغ معظمهم عن تناولهم المشروبات النباتية التي علامتها Silk وGreat Value".
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ووفقا للبيان، سجلت 10 إصابات بالمرض في أونتاريو، واثنتان في كيبيك ونوفا سكوتيا. وقد تم سحب هذه المشروبات النباتية من الأسواق.

ويؤكد البيان: "أنه ليس مستبعدا أن يتم الإبلاغ عن إصابات جديدة بالمرض، حيث يمكن أن تتراوح فترة حضانة العدوى من 9 إلى 35 يوما".
وداء الليستريات هو عدوى ناجمة عن بكتيريا إيجابية الغرام هي الليسترية المستوحدة Listeria monocytogenes، عند تناول طعام ملوث.

قد تدخل هذه البكتيريا إلى الجسم عن طريق تناول منتجات الألبان الملوثة أو الحليب الطازج، أو الخضار النيئة، أو اللحوم النيئة أو الأطعمة المجمدة التي لا تحتاج إلى الطبخ قبل تناولها. (روسيا اليوم)
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