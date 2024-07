فوائد الخوخ لا يُستهان بها.. ماذا تقدم لأجسامنا؟

Advertisement

بفضل مذاقها الحلو والحامض، تتمتع فاكهة الخوخ الصيفية ذات النواة بملف غذائي مذهل مع محتوى عالٍ من الألياف وفيتامين A وفيتامين C والبوتاسيوم ومجموعة متنوعة من المعادن، كما يمكن أن يعزز تناول الخوخ مناعتك بفضل محتواه من مضادات الأكسدة والمعادن والعناصر الغذائية المذهلة الأخرى، بجانب أنه منخفض السعرات الحرارية، ويمكن أن يحمى الخوخ أيضًا من خطر الإصابة بالسرطان، حسبما أفاد موقع "Food-ndtv".ووفقًا لدراسة نُشرت في مجلة كيمياء الأغذية، ساعدت مادة البوليفينول الموجودة في الخوخ في قتل ووقف نمو خلايا سرطان الثدي دون التأثير سلبًا على الخلايا السليمة.فيما يلي.. الفوائد الصحية لإضافة الخوخ إلى نظامك الغذائي خلال فصل الصيف:يعتبر الخوخ من الأطعمة الصحية للقلب، فهو يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم، حيث يعمل هذا المعدن على موازنة تأثيرات الصوديوم، مما يساعد على تنظيم ضغط الدم، كما أن الخوخ يحتوي على كمية كبيرة من الألياف، مما يساعد على خفض نسبة الكوليسترول، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.يحسن الهضمثق في الخوخ لعلاج أي مشكلة صحية في الأمعاء، حيث يحتوي الخوخ على الكثير من الألياف التي تعزز الهضم، وتمنع الألياف الإمساك وتعزز حركة الأمعاء المنتظمة، بالإضافة إلى ذلك، فهو يدعم أيضًا ميكروبيوم الأمعاء الصحي، وهو أمر مهم لصحة الجهاز الهضمي بشكل عام.تقوية جهاز المناعةيمكن أن يكون للخوخ الغني بفيتامين C تأثيرًا رائعًا على مناعتك، لذلك يجب تضمينه في النظام الغذائي للحفاظ على صحة الجهاز المناعي، حيث يساعد هذا الفيتامين على إنتاج خلايا الدم البيضاء، وهي ضرورية لمحاربة العدوى، كما يمكن أن يؤدي تضمين الخوخ في نظامك الغذائي إلى دعم صحة مناعتك.تعزيز صحة الجلديعمل الخوخ الغنى بالفيتامينات ومضادات الأكسدة على تعزيز صحة بشرتك، ويمكن تحقيق التوازن بين نعومة البشرة وترطيبها من خلال تضمين فيتامين C في نظامك الغذائي لأنه يحفز إنتاج الكولاجين، ويساعد الخوخ في الحفاظ على بشرة أكثر صحة وحيوية، كما يحمى البشرة من أضرار الأشعة فوق البنفسجية وتحسينها بمساعدة بيتا كاروتين.إدارة الوزنإذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا لإنقاص الوزن، فقد يكون الخوخ هو الخيار الصحيح لك لأنه منخفض السعرات الحرارية وغني بالألياف، ويزيد محتوى الألياف من الشعور بالشبع ويقلل من الإفراط في تناول الطعام، كما أنه يعتبر وجبة خفيفة حلوة ومغذية ومنخفضة السعرات الحرارية.