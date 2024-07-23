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صحة

دواء جديد قد يطيل خصوبة المرأة ويحسّن صحتها

Lebanon 24
23-07-2024 | 23:00
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إختبرت مجموعة من العلماء فاعلية دواء مُثبط للمناعة يعمل على إطالة خصوبة المرأة لمدة خمس سنوات إضافية.

ونقلت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، تفاصيل عن هذا الدواء المسمّى "راباميسين" والذي يُستخدم بصورة شائعة في عمليات زرع الأعضاء، إذ يعمل من طريق تثبيط عمل بعض الخلايا المناعية مثل الخلايا اللمفاوية التائية المسؤولة عن رفض الجسم للأعضاء المزروعة.
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وبحثت الدراسة الجديدة في فوائد "راباميسين" في تأخير انقطاع الطمث وعلاج خصوبة المرأة والشيخوخة الإنجابية وتقليل مخاطر الأمراض المرتبطة بالعمر.


وقال فريق الدراسة إن النتائج الأولية أشارت إلى أن الدواء يقلّل من شيخوخة المبيض بنسبة 20 في المئة، وإنه قد يُطيل خصوبة المرأة لخمس سنوات، وذلك من دون أن تعاني النساء أياً من الآثار الجانبية الـ44 التي يمكن أن يسبّبها الدواء، ومنها الغثيان الخفيف والصداع وارتفاع ضغط الدم والالتهابات.

بدوره، قال يوسف سوه، أستاذ العلوم الإنجابية وعلم الوراثة والتنمية في جامعة "كولومبيا" إن "المشارِكات اللواتي تناولن الدواء أبلغن أيضاً عن تحسّن كبير في صحتهن وذاكرتهن ومستويات طاقتهن وفي جودة بشرتهن وشعرهن".

ولفت إلى أن الدواء يمكن أن يزيد من عمر الإنسان بنسبة 9 إلى 14 في المئة، لأنه يعمل على تنشيط جهاز المناعة والأعضاء التي تتدهور مع التقدّم في السنّ.


صحة

المرأة

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