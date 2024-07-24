تأثير لا تتوقعه.. هذا ما يحدث عند تناول الآيس كريم يوميا

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بفضل قوامه الكريمي وطعمه اللذيذ، يعد الآيس كريم من الحلوى الباردة المفضلة لدى معظم الناس في جميع أنحاء العالم، ومع ذلك، إذا كنت تستهلكه في كثير من الأحيان، فإنه يمكن أن يؤدى إلى مشاكل صحية مختلفة تتراوح من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، وفرص العقم، وارتفاع مستويات السكر في الدم، والقولون العصبي، بحسب موقع تايمز ناو.ووفقا للخبراء فإن تناول الآيس كريم في كثير من الأحيان لا يمكن أن يكون أساسا لقوتك اليومية، وهو غير صحي بسبب احتوائه على كميات كبيرة من السكر والسعرات الحرارية الأخرى.يقول الأطباء إن تناول الكريم بشكل متكرر يمكن أن يقلل من فرص الحمل، وفقا لدراسة أجرتها جامعة هارفارد، فإن النساء اللاتي تناولن منتجات الألبان عالية الدهون مثل الآيس كريم كانوا أكثر عرضة للإصابة بمشاكل الحمل مقارنة بالنساء اللاتي تناولن منتجات الألبان قليلة الدسم.يسبب ارتفاع نسبة السكر في الدميؤدي المحتوى العالي من السكر في الآيس كريم إلى ارتفاع سريع في مستويات السكر في الدم، يتبعه انخفاض، ويقول الأطباء إن هذه الحالة تسبب الشعور بالخمول والتهيج، ويمكن أن تكون مشكلة خاصة بالنسبة للأفراد الذين يعانون من مشاكل في إدارة نسبة السكر في الدم.بالنسبة لأولئك الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي يمكن أن يسبب الآيس كريم إزعاجًا شديدًا ومشاكل صحية خطيرة، بما في ذلك عدم الراحة في المعدة والإمساك وحرقة المعدة، يسبب القولون العصبي ألمًا شديدًا في مشاكل البطن والغازات والأمعاء.ووفقا للخبراء يتم صنع الآيس كريم الكلاسيكي باستخدام الحليب، فهو يحتوي على نوع من السكر يعرف باسم اللاكتوز، أكثر من 70% من البالغين في جميع أنحاء العالم لا ينتجون كميات كبيرة من اللاكتوز، وهو إنزيم معوي يساعد على تكسير السكر في الحليب، لذلك بدلًا من تحلل اللاكتوز بشكل صحيح، يتفاعل مع البكتيريا الموجودة في القولون ويخلق تلك الأعراض غير السارة المرتبطة بالقولون العصبي.يمكن أن يسبب لك تجميد الدماغعلى الرغم من أنه لذيذ جدًا إلا أن العديد من الأشخاص غالبًا ما يتناولون الآيس كريم بسرعة كبيرة، ما يؤدي إلى إحساس مؤلم يُعرف عادة بتجميد الدماغ أو صداع الآيس كريم، تُعرف هذه الحالة أيضًا باسم الألم العصبي العقدي الوتدي وتحدث بسبب الإحساس بالبرد الذي يرسل الأوعية الدموية إلى وضع الصدمة، حيث تصبح أصغر حجمًا لاحتجاز الحرارة داخل جسمك، لسوء الحظ، حتى تعود الأوعية الدموية إلى حجمها الطبيعي، قد تعاني من الصداع.يسبب الحساسيةإذا كان لديك حساسية من منتجات الألبان، قد تواجه ردود فعل تحسسية عند تناول الآيس كريم، وتشمل الأعراض خلايا النحل والحكة، وتورم شديد في الوجه أو الحلق، وصعوبة في التنفس.يمكن أن يؤثر تناول الكثير من الآيس كريم أيضًا على قلبك إذا كنت تعاني من حالة تعرف باسم الرجفان الأذيني، الأطباء، بصرف النظر عن الشعور بالألم، إذا كنت تعاني من الرجفان الأذيني، فقد تعاني أيضًا من عدم انتظام ضربات القلب، وصعوبة في التنفس، والدوخة عندما تلتهم طعامك المجمد المفضل.ووفقًا للخبراء يحدث ذلك بسبب التغير المفاجئ في درجة حرارة فمك، مما يؤدي إلى اختلال جهازك العصبي.