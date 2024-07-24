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صحة
لن تصدق.. هذه الأشياء تضر بجهازك الهضمي
Lebanon 24
24-07-2024
|
23:00
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الخضراوات الصحية هى أفضل خيار يمكن أن يساعد الشخص على الالتزام بنظام صحى داعم للجسم والمناعة والبناء.
القرنبيط المميز المتعدد الاستخدامات، الذى يمكن إدخاله فى أكثر من وصفة صحية، يمكن أن يساعد على تعزيز الشعور بالشبع، فضلا عن تعزيزه صحة الجسم وارتوائه، من خلال زيادة الترطيب والبعد عن الجفاف، وتجنب مشكلات التأكسد، فهذه النوعية من الخضراوات صحية للغاية وتعزز صحة الجسم.
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لكن زيادة تناول نوعيات الخضراوات مثل القرنبيط قد يكون لها عرضا آخر غير جيد، فقد تكون سببا فى بعض المشكلات الهضمية الحادة، وتختلف حدتها من شخص لآخر، ومن طبيعة جسم لأخرى.
بسبب بعض التخمرات التى تحدث فى الأمعاء عند تناول الكثير من القرنبيط، فضلا عن المواد الكيميائية وتفاعلاتها المعقدة عند هضمه، يصبح إنتاج الغازات كثيرا، وقد يكون مفرطا لدى البعض، كذلك قد يعانى البعض من مشكلات معوية تتمثل فى الألم الذى يزور الأمعاء بين الحين ولآخر، كذلك أعراض تشبه متلازمة القولون العصبى، من انتفاخ وألم بالبطن، واضطراب فى الهضم واضطرابات فى حالة المعدة، وتوتر فى الأمعاء.
وعلى مرضى متلازمة القولون العصبى، ومرضى التهابات الأمعاء والقرح المعوية ومشكلات التغذية، أن يكونوا أكثر حرصا عند تناول القرنبيط، ويفضل أن يكون مسلوقا.
(اليوم السابع)
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