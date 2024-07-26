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صحة
فحص ذاتي سهل قد يكشف احتمال الإصابة بالسرطان
Lebanon 24
26-07-2024
|
11:50
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نصح مركز Oracle لسرطان الرأس والرقبة في المملكة المتحدة (OHNCUK)، بإجراء فحص ذاتي سهل مدته 60 ثانية لتقييم مخاطر الإصابة بالسرطان في المنزل.
ولفت المركز الى أنه "يمكن الشعور بالعلامات المبكرة لسرطان الرأس والرقبة في وحول الرقبة والحلق والفك"، قال: "تحقق من داخل شفتيك وانظر إلى اللثة عبر المرآة، بحثا عن أي كتل أو نتوءات أو بقع حمراء أو بيضاء. ثم انظر إلى الجزء الخلفي من فمك، وأخرج لسانك وحركه من جانب إلى آخر. لا تنس أن تنظر تحت لسانك أيضا".
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ولتقييم صحة الرقبة، يمكن مراقبة ولمس المنطقة أسفل الفك وحوله. ووفقاً لـ OHNCUK: "قد تكون هذه المنطقة متكتلة بعض الشيء في بعض الأحيان، خاصة إذا كنت قد أصبت بنزلة برد أو مرض آخر مؤخرا".
وإذا لاحظت أيا من الأعراض التالية، التي تظهر حديثا، مع استمرارها لأكثر من 3 أسابيع، فتحدث إلى طبيبك العام:
- قرحة فم مستمرة أو بقع في الفم أو على الشفاه.
- التهاب الحلق المستمر.
- صعوبة البلع.
- بحة أو تغير في الصوت.
- السعال المستمر.
- كتلة أو تورم في الرقبة أو منطقة الفك أو الأنف أو الحلق (مع أو بدون ألم).
- ألم الأذن.
المصدر: روسيا اليوم
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