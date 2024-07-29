دراسة تكشف: عصير الفاكهة المركز قد يصيب الأطفال الذكور بالسكري

أظهرت دراسة جديدة أن تناول الأطفال الذكور للمشروبات السكرية وعصائر الفاكهة المركزة قد يزيد من خطر إصابتهم بمرض السكري.





ووفق صحيفة «الإندبندنت» البريطانية، فقد أجريت الدراسة على نحو 500 طفل في ولاية ماساتشوستس الأميركية، حيث قام الباحثون بحساب متوسط استهلاك المشروبات السكرية وعصائر الفاكهة المركزة بنسبة 100 في المائة والفواكه الطازجة خلال الطفولة، وقاموا بتقييم ارتباطاتها المحتملة بعلامات مرض السكري من النوع الثاني، مثل مقاومة الإنسولين، وارتفاع مستويات الغلوكوز، وجزيء الهيموغلوبين السكري التراكمي في الدم.

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ووجد الفريق أن تناول الأطفال الذكور 220 غراماً من المشروبات السكرية يومياً يرتبط بارتفاع خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، وزيادة مقاومة الإنسولين لديهم بنسبة 34 في المائة، في حين لم يتم ملاحظة هذا الأمر لدى الإناث.

ولاحظ الباحثون أن تناول الفاكهة الطازجة خلال هذه المرحلة العمرية لم يكن له تأثير على خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بين الأولاد أو الفتيات.

وتعزز هذه النتائج، التي عُرضت في مؤتمر جمعية القلب الأميركية مؤخراً، الأدلة على وجود صلة بين استهلاك المشروبات التي تحتوي على سكر مضاف والمخاطر طويلة الأمد للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني لدى صغار السن.

وقال سورين هارنويس لوبلانك، المؤلف الرئيسي للدراسة، إن المتخصصين في الرعاية الصحية «يجب أن يحذروا الأطفال وأولياء أمورهم من المشروبات السكرية وعصائر الفاكهة عند مناقشة عادات الأكل الصحية معهم».

وربطت الدراسات السابقة بين الإفراط في تناول المشروبات السكرية وزيادة الوزن وتسوس الأسنان، وخطر الإصابة بأمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم أيضاً.



ويُعد السّكري من الأمراض المزمنة التي يمكن أن تُسبب مضاعفات صحية خطيرة على المدى الطويل، خصوصاً إذا لم يجرِ التحكم فيه بشكل فعال.



ويشمل أبرز المضاعفات أمراض القلب والأوعية الدموية، ومشاكل العين مثل إعتام العدسة، واعتلال الشبكية السّكري، ومشاكل الساق والقدم مثل القرحة والتهاب العظام وبتر الأطراف، بالإضافة لمشاكل الكلى مثل الفشل الكلوي الحاد، وغسلها وزرعها. (الشرق الاوسط)