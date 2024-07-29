الربو لدى الحامل.. كيف يؤثر على الجنين؟

اشار باحثون من أستراليا الى أن الأطفال الذين تعاني أمهاتهم من الربو، أكثر عرضة للإصابة به بنسبة 76%، إلى جانب حالات حساسية أخرى.







وقالت الباحثة أندريا روف من جامعة أديلايد: "وجدنا أن الربو لدى الأم مرتبط بزيادة خطر الإصابة بالصفير، بـ59%، وحساسية الطعام بـ 32%، والإكزيما بـ 17%، وحمى القش بـ18%".

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وأضافت: "كانت الارتباطات بين ربو الأم ومخاطر الربو عند الأطفال مماثلة لتعرض الأم للربو أثناء الحمل، أو بسبب الإصابة السابقة بالربو، بما يتفق مع الطبيعة المزمنة لهذه المشكلة".



وتابعت: "كما ارتبط ربو الأم غير المنضبط والأكثر شدة أثناء الحمل بزيادة خطر إصابة الأطفال به".





ووجدت نتائج البحث أنه "عندما تعاني الأمهات من الربو، تكون مخاطر إصابة الأطفال به أقل بنسبة 13% إذا أمكن التحكم فيه عند الأم بشكل جيد، وأقل بـ 19% لدى من كانت أمهاتهم مصابات بالربو الخفيف مقارنة مع الربو المعتدل أو الشديد".