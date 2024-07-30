أطعمة عليك تجنبها لمقاومة حرارة الصيف والحفاظ على رطوبة الجسم

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يعد فقدان الماء في الجسم والضعف والخمول من بين المشكلات الشائعة التي نواجهها خلال فصل الصيف خاصة مع ارتفاع مستويات الرطوبة.فيما يلى.. 9 أطعمة شائعة يمكن لا تتناولها خلال فصل الصيف خاصة مع ارتفاع مستويات الرطوبة:الأطعمة المقلية:أثبتت الدراسات أن الأطعمة المقلية ثقيلة ودسمة، مما قد يزيد من الشعور بعدم الراحة والخمول أثناء ارتفاع نسبة الرطوبة، كما قد تؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي وتجعلك تشعر بالخمول.منتجات الألبان:يُقال أيضًا إن منتجات الألبان تسبب الانتفاخ ومشاكل في الجهاز الهضمي، والتي تتفاقم بسبب زيادة الرطوبة في الهواء، كما يمكنها أيضًا تعزيز إنتاج المخاط، مما قد يؤدي إلى عدم الراحة في الجهاز التنفسي.الوجبات الخفيفة السكرية:وفقًا للخبراء، يمكن أن تؤدي الأطعمة الغنية بالسكر إلى الجفاف لأنها مدرة للبول، أيضًا، يمكن للسكر أن يرفع مستويات السكر في الدم ويساهم في التعب وتقلب المزاج.الأطعمة المالحة:وفقًا لخبراء الصحة، فإن الإفراط في تناول الملح يمكن أن يؤدي إلى احتباس الماء، مما يسبب الانتفاخ وعدم الراحة، كما يمكن أن يؤدي إلى تفاقم ارتفاع ضغط الدم والجفاف في الظروف الرطبة.اللحوم الحمراء والمصنعة:يصعب هضم اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة ويمكن أن تزيد من حرارة الجسم الداخلية، مما يجعلك تشعر بعدم الراحة في الطقس الرطب.الأطعمة الحارة :أثبتت الدراسات أن الأطعمة الحارة ترفع درجة حرارة الجسم وتحفز التعرق، وهو ما قد يكون غير مريح ويؤدي إلى زيادة الجفاف في الظروف الرطبة.الكافيين:وفقًا للدراسات، فإن الكافيين مدر للبول، مما قد يزيد من الجفاف، في الرطوبة العالية، يمكن أن يكون هذا مشكلة بشكل خاص لأنه قد يؤدي إلى تفاقم الشعور بالتعب وعدم الراحة.