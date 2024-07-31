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صحة

احذر سماع هذا الصوت في "بطنك" قد يكشف عن مرض قاتل

Lebanon 24
31-07-2024 | 12:00
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الكثير من الأصوات قد تصدرها أمعاؤنا، يعتقد البعض أنها فقط أصوات الجوع والرغبة فى تناول الطعام، ولكن، هذه الأصوات التى تظهر على الدوام قد تكون لها دلائل مرضية بالفعل، هذا ما أكده تقرير نشر فى موقع good rx health.
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تابع التقرير موضحا أن قرقرة الأمعاء والأصوات التى تصدر عنها لها الكثير من الأسباب بخلاف الشعور بالجوع الحاد، فلعل أهم هذه الأسباب يتمثل فى:
ـ الكثير منا يبتلع كميات من الهواء دون أن يدرى، وهو ما يحدث فى الغالب عند التدخين، أو عند تناول المشروبات الغازية، والوجبات السريعة الكبيرة وبكميات ضخمة وهو ما يسبب هذه القرقرة المسموعة من المعدة.
الاصابة بمشكلة فى عدم تحمل اللاكتوز لدى الكثيرين مما يؤدى إلى تلك القرقرة عند تناول الأطعمة التى تهيج الأمعاء، مثل منتجات الألبان وغيرها
كثرة الغازات التى يعانى منها البعض سبب فى تلك القرقرة المعوية أيضا.
كثرة تناول الطعام الذى يحتوى على الألياف الكثيرة التى تعزز من حركية المعدة مما سبب هذه القرقرة.
علامة على عدوى بالمعدة يجب التعامل معها ويجب الكشف عنها.
قد تكون علامة على الاسهال واضطرابات المعدة الحادة.
وينصح بضرورة التخلص من ممارسات مثل التدخين ومضغ العلكة بكثرة وضبط النظام الغذائى. (اليوم السابع)
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