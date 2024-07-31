الفلفل الأحمر والأصفر والأخضر.. ما الفرق؟ وأيهم صحي أكثر؟

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الفلفل من الأطعمة التى تحتوى على الكثير من الألوان فهناك الأحمر والأخضر والأصفر، ويجمعهم العناصر الغذائية المهمة كفيتامين سي ومضادات الأكسدة.ووفقا لموقع healthshots نتعرف على أفضل هذه الأنواع الثلاثة من الفلفل للصحة.فوائد الفلفل الأخضرالفلفل الأخضر غني بفيتامين سي، وهو ضروري لدعم المناعة وتكوين الكولاجين، و فيتامين ك الذي يساعد في تعزيز صحة العظام والقلب، وفيتامين أ الذي يحسن البصر وصحة الجلد، يحتوي الفلفل الأخضر أيضًا على حمض الفوليك (فيتامين ب 9)، الذي يدعم انقسام الخلايا وتخليق الحمض النووي، والبوتاسيوم، الذي يساعد في تنظيم ضغط الدم.وباعتبارها مصدرًا غنيًا بمضادات الأكسدة مثل اللوتين والزياكسانثين، فإنها تساهم أيضًا في صحة العين وتحمي من الضمور البقعي المرتبط بالعمر، وبفضل محتواها من الألياف، يمكن للفلفل الأخضر أيضًا أن يحمي من أمراض الجهاز الهضمي مثل سرطان القولون ومرض التهاب الأمعاء (IBD)، وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة Advances in Nutrition .فوائد الفلفل الأحمرالفلفل الأحمر غني بفيتامين سي، ويعزز وظيفة المناعة وإنتاج الكولاجين، وهو أمر حيوي لصحة الجلد، فلا يحتوي على دهون غير صحية وهو منخفض السعرات الحرارية، مما يعني أنه يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن، كما يحتوي على فيتامين أ، الذي يدعم الرؤية وصحة المناعة، إلى جانب فيتامين ب 6، الذي يحسن وظائف المخ". وقد وجد أن فيتامين سي الموجود في الفلفل الأحمر يمكن أن يساعد في تقليل آلام الركبتين الناتجة عن التهاب المفاصل.وتساعد المعادن مثل البوتاسيوم على تحسين صحة القلب، كما يدعم حمض الفوليك انقسام الخلايا وتخليق الحمض النووي. كما أن الفلفل الأحمر غني بشكل خاص بمضادات الأكسدة مثل البيتا كاروتين والليكوبين، والمعروفة بتعزيز المناعة وتقليل الالتهابات وخفض خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب.فوائد الفلفل الأصفرالفلفل الأصفر غني بفيتامينات C وA وB6، وهي ضرورية لوظيفة المناعة وصحة الرؤية ووظيفة المخ على التوالي، يوفر الفلفل أيضًا معادن مثل البوتاسيوم وحمض الفوليك، والتي من المعروف أنها تعزز صحة القلب ووظيفة الخلايا، نظرًا لأنها مصدر رائع للألياف، فإنها يمكن أن تضمن الهضم الصحي وتمنع مشاكل مثل الإمساك.أيهما أفضل؟يأتي الفلفل الحلو بمجموعة متنوعة من الألوان، ولكل منها فوائد صحية مميزة. وفي حين أن الفلفل الأخضر والأحمر والأصفر من الخيارات الشائعة، إلا أن الفلفل الأحمر يُعتبر غالبًا الخيار الأفضل. وذلك لأنه ينضج تمامًا ويحتوي على أعلى محتوى غذائي مقارنة بالفلفل الأخضر والأصفر الأقل نضجًا. (اليوم السابع)