Advertisement

صحة

الصابون التقليدي أم السائل.. أيهما الأفضل لك؟

Lebanon 24
01-08-2024 | 09:01
A-
A+
Doc-P-1229239-638581250900373752.jpg
Doc-P-1229239-638581250900373752.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قد تشعر بحيرة من أمرك عند اختيار الأفضل لبشرتك، فبين الصابون الكلاسيكي العادي وغسولات الجسم الشهيرة، أيهما الأفضل؟

يقول أطباء الجلد إن غسول الجسم يقدم تجربة مريحة بفضل مكوناته مثل الجليسرين والزيوت الأساسية؛ مما يجعله مثالياً للبشرة الجافة والحساسة؛ إذ يوفر ترطيباً إضافياً، ويقلل من التهيج، كما يمكن أن يكون مفيداً للبشرة الدهنية والمعرضة لحب الشباب بفضل مكوناته التي تعالج البشرة.
Advertisement

أما الصابون، خصوصا المصنوع يدوياً، فيوفر تنظيفاً فعالاً، لكنه مناسب لأصحاب البشرة العادية أو الدهنية، كما أنه خيار اقتصادي وصديق للبيئة بفضل مكوناته الطبيعية.

وبحسب الخبراء، يتميز غسول الجسم بسهولة الاستخدام بفضل زجاجات المضخة؛ مما يجعله مناسباً للأشخاص المشغولين، أما الصابون فيوفر تجربة لمسية مميزة، ويكون أقل في تأثيره البيئي بفضل تغليفه البسيط.

وفي النهاية، يؤكد الأطباء على أن الاختيار بين الغسول السائل والصابون يعتمد على احتياجات بشرتك وتفضيلاتك، إلا أن المنظفات الشخصية المصنوعة بأقل قدر من المواد الكيميائية كالصابون التقليدي تعد من الاختيارات الفضلى للبشرة والبيئة.  
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
10:18 | 2024-08-01
08:38 | 2024-08-01
02:30 | 2024-08-01
01:06 | 2024-08-01
23:00 | 2024-07-31
15:00 | 2024-07-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24