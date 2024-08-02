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صحة

دراسة جديدة.. هذا ما تفعله جرعة منخفضة من الأسبرين

Lebanon 24
02-08-2024 | 16:00
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أظهرت أبحاث جديدة أن فائدة الأسبرين بجرعات منخفضة قد تكون أعلى بكثير من مخاطره للأشخاص الذين يتبعون أنماط حياة غير صحية تزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون.

وعلى الرغم من أن التوصية بتناول الأسبرين يومياً للوقاية من سرطان القولون لم تعد قائمة بسبب ارتفاع خطر النزيف، إلا أن الأبحاث الجديدة في مستشفى ماساتشوستس العام في بوسطن تقدم رؤية أدق لطبيعة الفائدة المحتملة.
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ووفق "هيلث داي"، يُعتقد أن الأسبرين يمنع سرطان القولون عن طريق خفض إنتاج البروتينات المؤيدة للالتهابات، والمعروفة باسم البروستاغلاندين، والتي يمكن أن تحفز نمو الورم.

الفائدة والمخاطر
وقال الدكتور دانييل سيكافي الباحث الرئيسي، إن "نتائجنا تُظهر أنّ الأسبرين يمكن أن يخفض بشكل متناسب المخاطر المرتفعة بشكل ملحوظ لدى من لديهم عوامل خطر متعددة للإصابة بسرطان القولون والمستقيم".

ويعتقد سيكافي أن "الأسبرين من المرجح أن يمنع سرطان القولون والمستقيم من خلال آليات متعددة".

كذلك، ذكرت نتائج الدراسة أنه "إذا اختار الشخص تناول الأسبرين بانتظام، فإن أفضل الأدلة تدعم تناول جرعة يومية منخفضة (81 ملغ) من الأسبرين للوقاية، بدلاً من جرعات أسبوعية من 325 ملغ من الأسبرين".
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