Advertisement

صحة

مكملات زيت السمك تقي من الزهايمر الوراثي.. اليكم آخر الدراسات

Lebanon 24
03-08-2024 | 03:00
A-
A+
Doc-P-1229869-638582731561883518.jpg
Doc-P-1229869-638582731561883518.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت تجربة سريرية في جامعة ولاية أوريغون بأن كبار السن الذين لديهم استعداد وراثي للإصابة بمرض الزهايمر قد يستفيدون من مكملات زيت السمك.

ولم تجد الدراسة ما يؤيد المزاعم التي تقول إن مكملات زيت السمك تحسن وظائف المخ لدى من يعانون من مشاكل في الذاكرة.
Advertisement

لكن الباحثين وجدوا أن المشاركين في الدراسة الذين يحملون جيناً وراثياً مرتبطاً بمرض الزهايمر قد أظهروا انخفاضاً في عملية انهيار الخلايا العصبية.

وشملت الدراسة 102 مشاركاً يبلغون من العمر 75 عاماً أو أكبر، وكان لديهم مستويات منخفضة نسبياً من أحماض أوميغا 3 الدهنية في الدم، وهي أحماض توجد في زيت السمك ومكملاته.

وخضع المشاركون للتصوير بالرنين المغناطيسي لأدمغتهم أولاً في بداية التجربة، ثم مرة أخرى في ختام الدراسة التي استمرت 3 سنوات، لتقييم مقدار التغيير في آفات المادة البيضاء في الدماغ.

وبحسب "مديكال إكسبريس"، قد تمنع هذه الآفات توصيل العناصر الغذائية عبر الأوعية الدموية إلى الدماغ، ما يزيد من خطر الإصابة بالخرف والزهايمر في وقت لاحق من الحياة.

وكان لدى المشاركين المسجلين في الدراسة مستويات عالية نسبياً من آفات المادة البيضاء ولكنهم كانوا بصحة جيدة، ولم يصابوا بالخرف.

وقالت النتائج: "إن زيت السمك قد يكون مفيداً للأشخاص الذين يحملون جين APOE4، والذي يشير إلى ارتفاع خطر الإصابة بمرض الزهايمر، ولكن ليس بالضرورة لجميع كبار السن".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
04:33 | 2024-08-03
01:10 | 2024-08-03
23:00 | 2024-08-02
16:00 | 2024-08-02
14:46 | 2024-08-02
14:00 | 2024-08-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24