لعلاج الإكتئاب.. خطوة رائعة جداً!

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ويمكن أن يساعد هذا الاكتشاف أولئك الذين يكافحون فكرة طلب المساعدة في الصحة العقلية أو قد لا يتمكنون من تحمل تكاليف جلسات العلاج المنتظمة.وبحسب "ستادي فايندز"، فقد قارنت الدراسة التي أجراها باحثون في جامعة ديكين في أستراليا فعالية طريقتين مختلفتين لعلاج الاكتئاب: العلاج بأسلوب الحياة الذي يركز على التغذية والنشاط البدني، والعلاج السلوكي المعرفي التقليدي، وهو نوع من العلاج بالكلام.والمدهش أنهم وجدوا أن الطريقتين كانتا فعالتين بنفس القدر في تقليل أعراض الاكتئاب على مدى فترة 8 أسابيع.وشملت الدراسة، 182 شخصاً يعانون من أعراض الاكتئاب، وتم تعيين نصف المشاركين في مجموعة علاجية لأسلوب الحياة، حيث تلقوا إرشادات حول تحسين نظامهم الغذائي وزيادة النشاط البدني.في المقابل، شارك النصف الآخر في جلسات العلاج السلوكي المعرفي التقليدية، وقد حضرت كلتا المجموعتين 6 جلسات مدتها 90 دقيقة على مدى 8 أسابيع، أجريت عبر مؤتمرات الفيديو عبر الإنترنت.وبعد 8 أسابيع، أظهر جميع المشاركين في الدراسة تحسناً كبيراً في أعراض الاكتئاب لديهم، حيث شهد المشاركون في المجموعتين انخفاض درجاتهم على مقياس الاكتئاب بنحو 40%.وقد يكون لهذه النتائج آثار بعيدة المدى على رعاية الصحة العقلية، وقد تكون تدخلات نمط الحياة أكثر سهولة وبأسعار معقولة للعديد من الناس.