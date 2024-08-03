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صحة

دراسة جديدة عن الرضاعة الطبيعية.. ماذا كشفت؟

Lebanon 24
03-08-2024 | 23:00
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أظهرت دراسة جديدة ارتباط استخدام مضخة الثدي في الرضاعة الطبيعية بإطالة فترة حصول الرضيع على حليب الأم 21 أسبوعاً إضافياً في المتوسط.

وفحص فريق بحث من جامعة ييل بيانات عينة أمريكية ضمت 19 ألف أم، ووجدوا أن أكثر من 91% من المشاركات في البحث استخدمن مضخة الثدي.
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ووفق "مديكال إكسبريس"، أشار الباحثون إلى أن مضخات الثدي يمكن أن تحدث فارقاً كبيراً في استمرار الرضاعة الطبيعية، خاصة لدى الأمهات اللواتي لا تسمح لهن ظروف عملهن بالالتزام بجدول الرضاعة.

ووجد الباحثون أن المرضعات اللواتي أبلغن عن استخدام مضخة شفط الحليب، كانن مدة إرضاعهن المتوقعة أطول بنحو 5 أشهر، مقارنة مع  اللواتي لم يستخدمنها.

كذلك، لوحظ أن مستخدمات المضخة أقل عرضة بكثير لتوقف الرضاعة الطبيعية في المتوسط مقارنة مع غيرهن. (24)
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