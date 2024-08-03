30
o
بيروت
31
o
طرابلس
29
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
25
o
النبطية
26
o
زحلة
26
o
بعلبك
19
o
بشري
27
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
دراسة جديدة عن الرضاعة الطبيعية.. ماذا كشفت؟
Lebanon 24
03-08-2024
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أظهرت دراسة جديدة ارتباط استخدام مضخة الثدي في الرضاعة الطبيعية بإطالة فترة حصول الرضيع على حليب الأم 21 أسبوعاً إضافياً في المتوسط.
وفحص فريق بحث من جامعة ييل بيانات عينة أمريكية ضمت 19 ألف أم، ووجدوا أن أكثر من 91% من المشاركات في البحث استخدمن مضخة الثدي.
Advertisement
ووفق "مديكال إكسبريس"، أشار الباحثون إلى أن مضخات الثدي يمكن أن تحدث فارقاً كبيراً في استمرار الرضاعة الطبيعية، خاصة لدى الأمهات اللواتي لا تسمح لهن ظروف عملهن بالالتزام بجدول الرضاعة.
ووجد الباحثون أن المرضعات اللواتي أبلغن عن استخدام مضخة شفط الحليب، كانن مدة إرضاعهن المتوقعة أطول بنحو 5 أشهر، مقارنة مع اللواتي لم يستخدمنها.
كذلك، لوحظ أن مستخدمات المضخة أقل عرضة بكثير لتوقف الرضاعة الطبيعية في المتوسط مقارنة مع غيرهن.
(24)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
شقراء وبغاية الجمال.. ابنة ملكة جمال لبنان السابقة أصبحت نسخة عن والدتها تعرفوا إليها (صور)
Lebanon 24
شقراء وبغاية الجمال.. ابنة ملكة جمال لبنان السابقة أصبحت نسخة عن والدتها تعرفوا إليها (صور)
04:44 | 2024-08-03
03/08/2024 04:44:34
Lebanon 24
Lebanon 24
هجوم من لبنان و "ضربة إستباقية".. ماذا يجري داخل إسرائيل؟
Lebanon 24
هجوم من لبنان و "ضربة إستباقية".. ماذا يجري داخل إسرائيل؟
16:47 | 2024-08-03
03/08/2024 04:47:44
Lebanon 24
Lebanon 24
من هي "الفرقة 36" التي ستدخل لبنان؟ إقرأوا آخر تقريرٍ إسرائيلي!
Lebanon 24
من هي "الفرقة 36" التي ستدخل لبنان؟ إقرأوا آخر تقريرٍ إسرائيلي!
15:30 | 2024-08-03
03/08/2024 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالمايوه.. نادين الراسي تستعد لاستقبال عيد ميلادها فكم سيصبح عمرها؟ (فيديو)
Lebanon 24
بالمايوه.. نادين الراسي تستعد لاستقبال عيد ميلادها فكم سيصبح عمرها؟ (فيديو)
16:40 | 2024-08-03
03/08/2024 04:40:18
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل قليل.. العدو خرق جدار الصوت فوق هذه المناطق
Lebanon 24
قبل قليل.. العدو خرق جدار الصوت فوق هذه المناطق
06:40 | 2024-08-03
03/08/2024 06:40:25
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
02:00 | 2024-08-04
4 أطعمة تمنع الإغماء.. ما هي؟
16:00 | 2024-08-03
لعلاج الإكتئاب.. خطوة رائعة جداً!
14:00 | 2024-08-03
ما هي أهمية "حمض الفوليك"؟ إليكم تفاصيل طبيّة!
07:27 | 2024-08-03
علاج واعد للشكل الأكثر عدوانية من سرطان الدماغ!
04:33 | 2024-08-03
ما أسباب ارتفاع معدلات الإصابة بـ"الأمراض المنقولة جنسيا" بين كبار السن؟
03:00 | 2024-08-03
مكملات زيت السمك تقي من الزهايمر الوراثي.. اليكم آخر الدراسات
فيديو
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
Lebanon 24
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
03:57 | 2024-07-27
04/08/2024 09:46:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
13:27 | 2024-07-26
04/08/2024 09:46:23
Lebanon 24
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
03:41 | 2024-07-25
04/08/2024 09:46:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24