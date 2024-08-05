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صحة

تناول المشروبات المحلاة أثناء الحمل.. هذه مخاطره

Lebanon 24
05-08-2024 | 03:36
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اكتشف علماء جامعة شنغهاي للطب الصيني التقليدي، أن شرب المرأة الحامل المشروبات المحلاة بكثرة، له تأثيرات خطيرة على صحة الأم والجنين معا.

وبحسب مجلة Nutrients، فإن هذه الدراسة شملت 4824 امرأة حامل، 82 بالمئة منهن كن دون سن 35 عاما. وقد طلب الباحثون منهن إبلاغهم عن مكونات نظامهن الغذائي وخاصة كمية ونوع المشروبات التي يتناولونها.
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وصنف الباحثون المشروبات إلى عصائر الفاكهة النقية، والمشروبات الغازية، ومشروبات البروتين النباتي، ومشروبات العصير، ومشروبات الحليب المحلى، والشاي الحلو (بما في ذلك مع الحليب)، ومشروبات الألبان المخمرة.

وبعد الانتهاء من جمع المعلومات المطلوبة، بدأت مرحلة متابعة حالة المشاركات في الدراسة التي استمرت من يوم المقابلة وانتهت بعد مضي عام واحد على وضع كل منهن مولودها.

وقد اكتشف الباحثون، أن تناول المشروبات المحلاة حتى ثلاث مرات في الأسبوع يزيد من خطر إصابة الأم بداء سكري الحمل بنسبة 38 بالمئة وارتفاع مستوى ضغط الدم الحملي بنسبة 64 بالمئة. وأن سكري الحمل يحدث عندما يتجاوز مستوى السكر في الدم قبل وجبة الفطور لدى المرأة الحامل 5.1 مليمول/لتر. ويلاحظ ارتفاع مستوى ضغط الدم الحملي بعد الأسبوع العشرين من الحمل.

واتضح للباحثين أيضا، أن إفراط المرأة الحامل في تناول المشروبات المحلاة يجعلها أكثر عرضة للإصابة بمقدمة الارتجاع (تسمم الحمل -ارتفاع خطير في مستوى ضغط الدم مصحوبا بالتورم). وبالإضافة إلى ذلك تزيد هذه المشروبات من خطرة الولادة المبكرة والتشوهات الخلقية لدى الجنين. (روسيا اليوم)
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