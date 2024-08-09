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صحة

وجبة خفيفة "غنية بالدهون" تساعدك في إنقاص وزنك... تعرف عليها

Lebanon 24
09-08-2024 | 15:51
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على الرغم من أنه كان يُعتقد في السابق أن المكسرات تؤدي إلى السمنة، فإن الأبحاث الجديدة أظهرت أنها يمكن أن تكون في الواقع جزءاً مهماً من النظام الغذائي لفقدان الوزن، وفقاً لما ذكره موقع "هيلث" المختص بأخبار الصحة.
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ووجدت مراجعة بحثية أجريت في شباط 2024 في مجلة "Nutrition Research Reviews" أن المكسرات الغنية بالدهون مثل اللوز والفول السوداني والفستق والجوز يمكن أن تساعد الأشخاص في الوصول إلى أهدافهم في إنقاص الوزن عند تناولها كجزء من نظام غذائي يتم التحكم فيه بالسعرات الحرارية.
 
ووفق موقع "هيلث"، فإن بعض الدهون أكثر فائدة من غيرها لقضايا مثل صحة القلب والأوعية الدموية والسكري وإدارة الوزن. فعلى سبيل المثال، «الدهون الموجودة في اللوز قد تساعد في تقليل نسبة الكوليسترول الضار واستقرار مستويات السكر في الدم، وبالتالي تساعد في السيطرة على مرض السكري".
وكشفت أبحاث جديدة أن الجسم قد لا يمتص كامل السعرات الحرارية الموجودة في المكسرات، ما يجعلها أفضل لفقدان الوزن مما كان يُعتقد سابقاً. ووفقاً لـ4 دراسات، فإن تناول الأشخاص للمكسرات كجزء من نظام غذائي «يتم التحكم فيه بالسعرات الحرارية"، يسمح بفقدان مزيد من الوزن "بشكل ملحوظ"
 
ورغم أن المكسرات ليست طعاماً منخفض السعرات الحرارية، كما أنها ليست منخفضة الدهون، فإنها تحتوي على عناصر غذائية تحدّ من الجوع، ما يزيد من احتمالية فقدان الوزن.
وحسب مراجعة بحثية، أجريت في شباط، فإن "المكسرات مصدر غني بالبروتين والألياف، التي يمكن أن تساعد في تعزيز الإحساس بالامتلاء (الشبع) الذي يمكن أن يساعد بدوره في إدارة الرغبة الشديدة في الجوع وتقليل الاستهلاك المفرط للطعام".
أيضاً قد يؤثر محتوى البروتين في المكسرات على صحة العضلات أثناء رحلة فقدان الوزن. فالبروتين الموجود في المكسرات يمكن أن يُساعد في الحفاظ على كتلة العضلات التي يمكن فقدانها أثناء فقدان الوزن.
 
وتعدّ الدهون غير المشبعة الموجودة في المكسرات أمراً جيداً لفقدان الوزن، فهذه الدهون قد تعزز فقدان الوزن لأنها تزيد من أكسدة الدهون ومعدل الأيض بعد تناول الطعام، وهذا يعني أن مزيداً من الطاقة سيتبدد على شكل حرارة بدلاً من تخزينها.
ويمكن تضمين مزيد من المكسرات في النظام الغذائي، سواء برشّها فوق أطباق الحبوب أو إضافتها إلى السلطة أو استخدامها لإضافة النكهة في أطباق الأسماك أو الدواجن أو الخضار أو دمجها في المخبوزات. (الشرق الاوسط)
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