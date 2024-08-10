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صحة
ما هي أسباب آلام الرقبة؟.. وكيف يمكن معالجتها؟
Lebanon 24
10-08-2024
|
10:00
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أشارت الدكتورة تاتيانا فينوغرادوفا أخصائية طب الأعصاب، إلى أن الشعور بألم في الرقبة يظهر عادة بعد ساعات من العمل أو النوم على وسادة غير مريحة. ووفقا لها يطلق على هذا الألم "ألم الرقبة" الذي لا يظهر بصورة عفوية.
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وقالت: "يجب عند الشعور بألم في الرقبة تغيير الكرسي أو تعديل ارتفاعه لكي يكون وضع الجسم على الطاولة مريحا، بحيث يمكن وضع اليدين عليها على مستوى المرفقين. كما يجب أن تستلقي الذراع على الطاولة بحرية من المرفق إلى اليد".
ووفقا لها يجب أن تكون شاشة الكمبيوتر على مستوى العينين لا أعلى ولا أسفل. كما أن ارتفاع الوسادة مهم أيضا.
وأضافت: "ينصح من أجل اختيار وسادة مناسبة بقياس طول الرقبة ووضعه على الوسادة بحيث يتطابق مع ارتفاعها. وإذا كان الشخص ينام على ظهره فيجب أن تكون الوسادة شبه صلبة أما إذا كان ينام على بطنه فيجب أن تكون الوسادة ناعمة".
وأوضحت الطبيبة تأثير حمل شيء ما على كتف واحدة.
وقالت: "إذا كانت الحقيبة ثقيلة تسبب تشوه مظهر الجسم، فلن تعمل العضلات بصورة صحيحة، وتغير الكتف لن يساعد في شيء. لذلك فإن الحل المثالي في هذه الحالة هو استخدام حقيبة الظهر، ولكن بشرط ألا تكون ثقيلة جدا".
ووفقا لها، للتخلص من آلام الرقبة، يجب ممارسة تمارين رياضية خاصة بالرقبة. هذه التمارين فعالة باستثناء فترة تفاقم الحالة. كما يمكن تدليك الرقبة بهدوء ومن الأفضل أن يقوم بذلك أخصائي تدليك، وبعكسه قد تكون النتيجة وخيمة. وبالإضافة إلى هذا لا ينصح أبدا بطقطقة الرقبة. (روسيا اليوم)
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