نصائح للوقاية من النوبات القلبية الليلية

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انسداد القلب هو حالة خطيرة يمكن أن تؤدي إلى حوادث خطيرة مثل النوبات القلبية، وخاصة أثناء الليل عندما يستريح الجسم، وارتفاع نسبة الكوليسترول هو عامل خطر كبير لانسداد القلب والأمراض المرتبطة بالقلب، ومن الضروري معرفة كيفية إدارة انسداد القلب ومنع النوبات القلبية الليلية الناجمة عن ارتفاع الكوليسترول للحفاظ على صحة القلب والرفاهية العامة.نصائح وإرشاداتإجراء اختبار جينات للكشف عن أمراض القلبإلى جانب عوامل نمط الحياة، تلعب جيناتك دورًا مهمًا في خطر الإصابة بمرض الشريان التاجي، الخضوع للاختبارات الجينية يكشف عن مدى وجود جينات متعددة مرتبطة بتطور مرض الشريان التاجي.افحص ضغط الدم ومستويات الكوليسترول في الليلمن أهم الأسباب التي تؤدي إلى ضعف صحة القلب ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول، تأكد فحص ضغط الدم والكوليسترول، وخاصة في الليل، لتظل آمنًا من النوبات القلبية الليلية بسبب انسداد شرايين القلب.تمارين خفيفة بعد العشاءبالإضافة إلى اتباع نظام غذائي جيد، يجب عليك التأكد من إضافة تمارين اليوجا الخفيفة إلى روتينك اليومي، يمكن أن تساعدك حركة الجسم البسيطة في الحفاظ على صحة قلبك على المسار الصحيح، حاول ممارسة تمارين خفيفة لمدة 10 إلى 15 دقيقة على الأقل يوميًا في الليل، مثل المشي السريع وتمارين اليوغا.الإقلاع عن التدخينالإقلاع عن التدخين يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية خلال السنوات الخمس الأولى، بعد التوقف عن التدخين، ويستمر في الانخفاض بشكل مطرد بعد ذلك.فقدان الوزنمن المعروف أن السمنة تساهم بشكل مباشر في عوامل الخطر القلبية، لذا إذا كنت تعاني من زيادة الوزن أو السمنة، فاتبع نظامًا صحيًا لفقدان الوزن من خلال مجموعة من تغييرات نمط الحياة والنظام الغذائي وممارسة الرياضة.ممارسة الرياضة بانتظامتعمل الرياضة على تقوية عضلة القلب، وخفض مستويات الكوليسترول، وضغط الدم، ويمكن أن يساعد في التحكم في نسبة السكر في الدم أيضًا.اتبع نظامًا غذائيًا صحيًاتناول نظامًا غذائيًا صحيًا للقلب غنيًا بالفواكه والخضراوات الطازجة، وخاصة الخضراوات الورقية والألياف والحبوب الكاملة والدهون الصحية والبروتينات الخالية من الدهون والأسماك والمكسرات والبذور، مع تجنب تناول الأطعمة المصنعة والدهون المشبعة والسكر والملح. (اليوم السابع)