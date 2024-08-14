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صحة
أهمية القهوة المثلجة لترطيب جسمك
Lebanon 24
14-08-2024
|
16:00
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خيارات القهوة أصبحت عديدة ومتغيرة وكثيرة، لا شك أن القهوة أحد أهم المشروبات الصحية التي يمكن أن تتناولها ولكن بإضافات كثيرة يمكن أن تصبح مشروبا غير صحي، فالسكريات الكثيرة المضافة إليها وكذلك الكريمة وغيرها من الإضافات غير الصحية تحولها من مشروب صحي للغاية إلى مشروب غير صحي.
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القهوه المثلجة وفقا لتقرير نشر في موقع quench water قهوة صحية مفيدة لا غنى عنها خاصة في أيام الطقس الحار، لها الكثير من الفوائد الصحية وذلك لأنها تحتوي عناصر صحية توفر هذه الفوائد:
-تزيد من مستويات القوة والطاقة والنشاط وتعزز من اليقظة والتركيز لأنها تؤدي إلى زيادة القوة الإدراكية للمخ والعضلات ايضا مما يجعل الإنسان قادر على مزاوله مهام عمله.
تعزز من القدرة على تقليل حدة زيادة الوزن لأنها تعمل على تخفيف الشعور بالجوع والرغبة في تناول الطعام لذلك فهي محفز قوي لانقاص الوزن.
تساعد على الهضم لا شك في ذلك فهي تحافظ على سلامة الجهاز الهضمي وتقلل من الأعراض الاخراجية السيئة، مثل الإمساك والاسهال، وتعزز من صحة المعدة بشكل عام وتخفيف مشاكلها. (اليوم السابع)
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