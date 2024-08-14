Advertisement

صحة

أهمية القهوة المثلجة لترطيب جسمك

Lebanon 24
14-08-2024 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1234324-638592665831322115.jpg
Doc-P-1234324-638592665831322115.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
خيارات القهوة أصبحت عديدة ومتغيرة وكثيرة، لا شك أن القهوة أحد أهم المشروبات الصحية التي يمكن أن تتناولها ولكن بإضافات كثيرة يمكن أن تصبح مشروبا غير صحي، فالسكريات الكثيرة المضافة إليها وكذلك الكريمة وغيرها من الإضافات غير الصحية تحولها من مشروب صحي للغاية إلى مشروب غير صحي.
Advertisement
القهوه المثلجة وفقا لتقرير نشر في موقع quench water قهوة صحية مفيدة لا غنى عنها خاصة في أيام الطقس الحار، لها الكثير من الفوائد الصحية وذلك لأنها تحتوي عناصر صحية توفر هذه الفوائد:
-تزيد من مستويات القوة والطاقة والنشاط وتعزز من اليقظة والتركيز لأنها تؤدي إلى زيادة القوة الإدراكية للمخ والعضلات ايضا مما يجعل الإنسان قادر على مزاوله مهام عمله.
تعزز من القدرة على تقليل حدة زيادة الوزن لأنها تعمل على تخفيف الشعور بالجوع والرغبة في تناول الطعام لذلك فهي محفز قوي لانقاص الوزن.
تساعد على الهضم لا شك في ذلك فهي تحافظ على سلامة الجهاز الهضمي وتقلل من الأعراض الاخراجية السيئة، مثل الإمساك والاسهال،  وتعزز من صحة المعدة بشكل عام وتخفيف مشاكلها. (اليوم السابع)




 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:12 | 2024-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:30 | 2024-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:02 | 2024-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:44 | 2024-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:53 | 2024-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
15:25 | 2024-08-14
12:30 | 2024-08-14
10:40 | 2024-08-14
10:31 | 2024-08-14
07:51 | 2024-08-14
05:57 | 2024-08-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24