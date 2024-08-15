Advertisement

صحة

لحرق السعرات الحرارية.. اتبعوا هذه الخطوات الأساسية في تناول الطعام

Lebanon 24
15-08-2024 | 08:07
A-
A+
Doc-P-1234611-638593313842224576.jpg
Doc-P-1234611-638593313842224576.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يعد توقيت وترتيب تناول الوجبات والمشروبات مهما جدا للحفاظ على صحتنا ورشاقتنا، والحصول على أكبر فائدة مرجوة من الغذاء. وفيما يلي أهم الخطوات في تناول الطعام والوجبات للحد من السعرات الحرارية اليومية والحفاظ على صحة الجسم:
Advertisement

- البدء بالخضروات

يمكن أن يساعد تناول الخضروات قبل أي نوع طعام آخر، على الشعور بالشبع لفترة أطول وفقدان الوزن، لأنها تحتوي على الألياف التي تساعد في تنظيم نسبة السكر في الدم.

- اشرب القهوة حوالي الساعة 11 صباحا

قالت خبيرة النوم، الدكتورة ديبورا لي: "إذا استيقظت في الساعة 7 صباحا، على سبيل المثال، فإن شرب أول فنجان قهوة في تمام الساعة 11 صباحا، سيجعلك تحصل على أكبر قدر من الفوائد".
 
- تناول وجبة العشاء في الساعة 5 مساء

يمكن أن يحسن العشاء المبكر من الهضم وفقدان الوزن.

- تناول الفواكه قبل الوجبة الرئيسية

تعد الفواكه غنية بالألياف، لذا من الأفضل تناولها قبل الوجبة وليس بعدها، كما نفعل غالبا. وهذا ينطبق بشكل خاص على التفاح.

ويعزز النظام الغذائي الغني بالألياف إنتاج هرمون "ببتيد تيروسين تيروسين" (PYY)، الذي يقلل الشهية، في جزء من الأمعاء الدقيقة المعروف باسم اللفائفي. (روسيا اليوم) 
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
05:14 | 2024-08-15
04:51 | 2024-08-15
04:05 | 2024-08-15
00:23 | 2024-08-15
23:00 | 2024-08-14
16:00 | 2024-08-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24