أغذية مقاومة للسرطان.. أطعمة تحمي من المرض "القاتل"

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لا تتميز الأطعمة الخارقة ذات اللون الأحمر بمظهرها الجذاب فحسب، بل إنها مليئة أيضًا بالعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة القوية التي قد تساعد في تقليل خطر الإصابة بالسرطان.10 أطعمة تتميز باللون الأحمر تقاوم السرطان:الفلفل الأحمرالفلفل الأحمر غني بفيتامينات A، C، E، بالإضافة إلى الكاروتينات ومضادات الأكسدة التي تساعد في حماية الخلايا من الإجهاد التأكسدي، وهو عامل رئيسي في تطور السرطان، ويعزز محتوى فيتامين C العالي في الفلفل الأحمر جهاز المناعة ويساعد في الوقاية من السرطان عن طريق التخلص من الجذور الحرة الضارة، بالإضافة إلى ذلك، أظهرت الدراسات أن الكاروتينات الموجودة في الفلفل الأحمر، بما في ذلك الكابسانثين والزياكسانثين، قد يكون لها تأثيرات وقائية ضد السرطان، وخاصة سرطان الرئة والثدي.العنب الأحمريحتوى العنب الأحمر على مادة الريسفيراترول، وهي مادة مضادة للأكسدة قوية توجد في قشر العنب، وقد أجريت دراسات مكثفة على مادة الريسفيراترول لمعرفة قدرتها على تقليل خطر الإصابة بالسرطان من خلال تثبيط نمو الخلايا السرطانية ومنع تكون الأورام، وتشير الأبحاث المنشورة في مجلة علم الأورام السريرية إلى أن مادة الريسفيراترول قادرة على قمع انتشار الخلايا السرطانية وتحفيز موت الخلايا المبرمج، كما يوفر العنب الأحمر مضادات أكسدة أخرى، مثل الفلافونويد، التي تساهم في خصائصه المضادة للسرطان.الرمانيحتوي الرمان على نسبة عالية من البوليفينولات، وخاصة البونيكالاجين والأنثوسيانين، والتي تمنحه لونه الأحمر، وقد ثبت أن لها خصائص قوية مضادة للسرطان، وتساعد مضادات الأكسدة هذه على حماية الخلايا من الضرر التأكسدي وتقليل الالتهاب، وكلاهما مرتبط بتطور السرطان، وتشير دراسة نشرت في مجلة التغذية السريرية إلى أن مستخلص الرمان قد يبطئ نمو خلايا سرطان البروستاتا ويقلل من خطر تكرار الإصابة بعد العلاج، كما أن الرمان مفيد أيضًا في تقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي والقولون.الكرزالكرز، وخاصة الكرز الحامض، غني بالأنثوسيانين والسيانيدين، وهما مضادان للأكسدة ثبت أنهما يقللان من خطر الإصابة بالسرطان، وتساعد هذه المركبات على حماية الخلايا من الإجهاد التأكسدي وتقليل الالتهاب، وكلاهما من العوامل الرئيسية في تطور السرطان، وقد وجدت الأبحاث المنشورة في مجلة الكيمياء الحيوية الغذائية أن مستخلص الكرز يمكن أن يمنع نمو خلايا سرطان القولون، ويحتوي الكرز أيضًا على الميلاتونين، والذي قد يلعب دورًا في تقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي من خلال تنظيم إيقاعات الجسم اليومية والتوازن الهرموني.التوت البرييُعرف التوت البري بقدرته على منع التهابات المسالك البولية، كما يتمتع بخصائص قوية في مكافحة السرطان، فهو غني بالبروأنثوسيانيدين، وهو نوع من البوليفينول الذي ثبت أنه يثبط نمو الخلايا السرطانية ويمنعها من الانتشار، ووجدت دراسة نشرت في مجلة التغذية أن مستخلص التوت البري يمكن أن يمنع نمو خلايا سرطان الثدي، ويحتوي التوت البري أيضًا على الكيرسيتين ومضادات الأكسدة الأخرى التي تساهم في تأثيراته المضادة للسرطان.التفاح الأحمرالتفاح الأحمر، وخاصة قشوره، غني بالكيرسيتين والفلافونويدات والبوليفينول، والتي ثبت أن لها خصائص مضادة للسرطان، وتساعد هذه المركبات على حماية الخلايا من التلف التأكسدي وتقليل خطر الإصابة بالسرطان، وجدت دراسة نشرت في مجلة لانسيت أن الاستهلاك العالي للتفاح كان مرتبطًا بانخفاض خطر الإصابة بسرطان الرئة، وبالإضافة إلى ذلك، تعزز الألياف الموجودة في التفاح الهضم الصحي وقد تقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم. (اليوم السابع)