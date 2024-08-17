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صحة

بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة.. لا تستخدموا غسول الفم!

Lebanon 24
17-08-2024 | 09:30
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حذر أطباء من استخدام غسول الفم مباشرة بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة.

وأشار الدكتور ريتشارد ماركيز في تقرير نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية، إلى أن غسل الفم بعد تنظيف الأسنان قد يزيل الفلورايد، ويقلل من فعاليته الوقائية.
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وعوضا عن ذلك، أوصى الطبيب باستخدام غسول الفم في أوقات مختلفة خلال اليوم، وليس بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة.

واقترح الأطباء، استخدام زيت جوز الهند كبديل فعال لغسول الفم، مشيرين إلى أن المضمضة به لمدة 15-20 دقيقة يمكن أن تساعد على إزالة البكتيريا وتعزيز صحة اللثة والأسنان.

ودعت العديد من المؤسسات الصحية هذه التقنية، التي تعرف باسم "سحب الزيت" مشيرين إلى أنها كانت تستخدم منذ آلاف السنين، كممارسة فعالة في مكافحة البكتيريا. 

ووجدت دراسات سابقة أن زيت  يمكن أن يكون بديلاً فعالاً لغسول الفم الذي يحتوي على الكلورهيكسيدين في مكافحة البكتيريا المسببة للتسوس.
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