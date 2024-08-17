إليكم ما تفعله "تفاحة" واحدة يومياً بالجسم!

قالت أبحاث جديدة إن تناول تفاحة يومياً إلى جانب حصة صحية من الخضراوات يمكن أن يصبح خط الدفاع الأول لعلاج ارتفاع ضغط الدم.



وتمتد فوائد تناول المزيد من الفاكهة والخضراوات إلى القلب والكليتين، ويرجع ذلك إلى أن الأطعمة النباتية، بشكل عام تخفض مستويات الحموضة في الجسم، بينما تؤدي اللحوم والألبان إلى زيادتها.

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وبحسب "هيلث داي"، فقد أظهرت التجربة التي استندت إليها الأبحاث واستمرت 5 سنوات، أن الذين أضافوا من 2 إلى 4 أكواب من الفواكه والخضراوات إلى نظامهم الغذائي اليومي خفضوا خطر ارتفاع ضغط الدم وانعكاساته على القلب والكلى. وتمتد فوائد تناول المزيد من الفاكهة والخضراوات إلى القلب والكليتين، ويرجع ذلك إلى أن الأطعمة النباتية، بشكل عام تخفض مستويات الحموضة في الجسم، بينما تؤدي اللحوم والألبان إلى زيادتها.وبحسب "هيلث داي"، فقد أظهرت التجربة التي استندت إليها الأبحاث واستمرت 5 سنوات، أن الذين أضافوا من 2 إلى 4 أكواب من الفواكه والخضراوات إلى نظامهم الغذائي اليومي خفضوا خطر ارتفاع ضغط الدم وانعكاساته على القلب والكلى.

كذلك، فقد تبين أنّ مستوى الحموضة في الجسم قد انخفض مع هذا التعديل الغذائي.



وفي التجربة، تم تقديم الفواكه مثل: التفاح والبرتقال والخوخ والزبيب للمرضى في الدراسة، كما تم تقديم الخضراوات بما في ذلك الجزر والقرنبيط والباذنجان والخس.



ووجد فريق البحث، من جامعتي تكساس وتافت، أن الزبيب كان الأكثر فاعلية في تحييد الحمض في الجسم.



وفي إطار الدراسة، قال الباحثون: "يجب أن يكون التعديل الغذائي هو الأساس، أو أول شيء نقوم به في علاج من يعانون من ارتفاع ضغط الدم. فكرتنا هي أنه يجب أن نبدأ بالنظام الغذائي ثم نضيف الأدوية حسب الضرورة". (24)